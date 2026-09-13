WSJ：中國衛星 疑幫助伊朗7月空襲美軍基地

伊朗 7月17日發射彈道飛彈，擊中約旦東北部穆瓦法克．薩爾提空軍基地(Muwaffaq Salti Air Base)一處美軍營舍，造成3名士兵死亡、4人受傷送醫。華爾街日報11日獨家報導，知情美國官員表示，伊朗發動攻擊前已從中國機構取得該基地的高解析度衛星影像。

此次攻擊是24小時內針對該基地3次飛彈攻擊之一，也是4月停火以來首度造成美軍死亡，標誌戰事大幅升級，也暴露即使在防禦嚴密的設施內，保護美軍仍有困難。美方官員則表示，已將中國機構提供的影像與7月17日攻擊連結，這是迄今最明確證據，顯示中國援伊已對美軍造成致命後果。但官員拒絕透露機構身分，也未指控北京直接參與。

德黑蘭在攻擊前後均取得相關影像。川普政府早在基地遇襲前數月即警告中方，中國企業正提供可鎖定區域內美方人員與資產的衛星影像，5月並制裁數家中國企業。美方官員表示，美國資深官員曾就與7月17日攻擊有關的影像向中方交涉，但中方反駁並要求美方提出證據。北京也一再駁回華府疑慮，拒絕承認有任何中國企業從事這類活動。

川普與中國國家主席習近平預定24日舉行峰會，此事曝光可能進一步加深美中緊張。川普已告訴團隊，維持與中國、尤其與習近平的良好關係是優先事項，美方高層因此避免公開對抗並淡化中國援伊影響。

國務卿魯比歐在當時攻擊數日後會晤中國外交部長王毅，被問中方是否提供目標鎖定資訊時拒絕正面回答，僅稱中國所為未改變衝突走向。一名白宮官員則表示，伊朗從外部取得的任何援助都沒有提升攻擊美國的能力，但未直接回應這項發現。

專家與前官員表示，中國機構提供的影像只是伊朗多種情報來源之一。美國官員指出，伊朗軍方也利用自己的衛星與人力情報，以及來自俄羅斯的情報與影像，但中國技術與影像可透過制裁及施壓北京加以阻斷。

美國官員與專家指出，中國衛星業公私界線模糊，民企也受廣泛監管，不少與政府或中共有關。知情人士稱，美方擔心中國也協助伊朗追蹤美國軍艦。伊朗近幾天向一艘美軍航艦及其他軍艦發射彈道飛彈，美國中央司令部稱全數失敗，但官員表示部分險些命中，伊朗鎖定移動艦艇的能力似乎正在改善。

美國官員拒絕透露向德黑蘭提供影像的中國實體，也未指控北京直接介入衝突，僅稱伊朗在這起攻擊前後都取得了相關影像。