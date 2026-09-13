川普訪都柏林失言？樂見愛爾蘭統一 打破美中立立場 英、愛冷回應

川普總統(右)12日訪問愛爾蘭，在都柏林與愛爾蘭總理馬丁會面時回答媒體，他希望看到愛爾蘭統一，引起一場外交風波。(歐新社)

正在愛爾蘭訪問的川普 總統，突然拋出「樂意看到愛爾蘭統一」的說法，打破華府 在這個敏感問題上，長期保持的中立立場，國際媒體馬上廣泛報導。

據路透、NBC News、BBC等報導，川普12日在都柏林(Dublin)與愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)會面，回應記者提問時說，「我不想製造任何問題，但我要告訴你，我希望看到它(愛爾蘭)統一。我在兩邊都有朋友」，「如果真的發生，對每個人都是個了不起的成就」，「這怎麼會不好呢？」

川普更直接的說「現在就實現吧」 ，聲稱馬丁是「推動統一的合適人選。」

川普支持愛爾蘭統一顯然不是一時失言，他之後與商界領袖會面時重提這個問題說，在統一問題上「沒有完美的答案」，但「這會是一件非常棒的事情」。

北愛主張脫離英國與愛爾蘭達成統一的人士，與親英派歷經30年的動亂及暴力衝突，直至1988年才在當時美國柯林頓政府促成下，達成「1998年耶穌受難日協議」(1998 Good Friday Agreement)，(又稱「貝爾法斯特協議」Belfast Agreement)，解決英國、北愛、愛爾蘭三方關係。

根據協議，若雙方多數民眾贊成統一，北愛可以隨時公投是否加入愛爾蘭。但北愛是否繼續留在英國，對倫敦而言仍然是個棘手問題，美國歷屆政府對此都保持中立態度。

英國首相柏能(Andy Burnham)最近才講過，統一問題不在討論範圍，但川普偏偏此時高調談論統一議題。

唐寧街10號回應川普的說法時表示，首相認為公眾輿論尚未足以就「耶穌受難日協議」條款舉行全民公投，強調「在輿論改變之前，不會舉行公投。」

反對黨保守黨領袖巴德諾赫(Kemi Badenoch) 說川普的言論，「一如既往信口開河。」

愛爾蘭外交部長麥肯蒂(Helen McEntee)也指出，統一之事並非由川普決定，「如此重大事情，只有在愛爾蘭人民同意下才能發生。」

川普顯然知道踢到鐵板，他後來出席美國大使館活動致詞時自打圓場，指記者這種問題，「不管怎麼回答，回答得多麼適當，總是沒有好的答案。」