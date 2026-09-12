青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地 沙王儲2度求川普出手遭拒

一名青年運動武裝分子肩扛RPG-7火箭推進榴彈發射器，10日在葉門首都沙那招募更多人員。（歐新社）

法新社報導，伊朗 扶植的葉門叛軍青年運動與沙烏地阿拉伯 支持的葉門政府軍近日升高交火，青年運動13日再宣稱動用無人機與飛彈攻擊沙烏地阿拉伯南部一座軍事基地。隨著情勢逐漸白熱化，部署在阿拉伯海的美國航空母艦「華盛頓號」官兵目前處於高度戒備。

法新社另引述政治新聞網Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）上周兩度致電美國總統川普 ，要求美方對青年運動發動空襲，但遭川普拒絕。

川普12日證實曾與沙烏地實質領導人通話，但表示青年運動也「打電話給我們，他們不想跟我們打」。他沒有進一步說明華府是否準備採取軍事行動，只告訴記者，中東局勢「一切都會順順利利解決」。

青年運動軍事發言人薩雷（Yahya Saree）在社群平台X表示，這次攻擊鎖定沙國南部沙魯拉（Sharurah）基地內的「武器庫，以及負責指揮針對我們國家與人民侵略行動的指揮管制中心」，但並未說明實際發動攻擊的日期。

青年運動這波攻勢已持續約一周，並奪取葉門紅海沿岸剩餘地區及數座戰略島嶼，進一步鞏固對曼德海峽的控制。由於伊朗自中東戰爭爆發後封鎖荷莫茲海峽，大幅干擾波斯灣航運，曼德海峽已成為沙烏地阿拉伯石油出口的重要替代航道；青年運動近期則進一步宣布，對沙國紅海港口實施海上封鎖。

福斯新聞首席國際特派員英斯特（Trey Yingst）12日登上「華盛頓號」（USS George Washington）採訪指出，艦上超過5000名官兵正投入「史詩怒火行動」，在伊朗及其區域盟友威脅持續之際維持高度戒備。他也登上負責護衛航艦的神盾飛彈驅逐艦「舒普號」（USS Shoup）；該艦搭載戰斧巡弋飛彈，並協助航艦打擊群協調防禦來襲威脅。一名艦上軍官表示，官兵已做好準備，可在必要時迅速做出反應。

另一方面，葉門政府軍近日也持續反擊。政府軍12日表示，已在紅海港口城市莫加（Mocha）打擊青年運動武裝分子，並攻擊葉門西南部其他據點；葉門國家通訊社薩巴社（Saba）報導，政府軍在穆哈港附近摧毀青年運動的車輛與武器，並擊斃多名武裝分子。葉門軍方13日又宣布，空軍在塔伊茲（Taiz）地區發動3次空襲，鎖定青年運動陣地與營區。青年運動則宣稱，截至12日晚間的過去48小時內，沙烏地戰機已對其控制區發動129次空襲。

戰火也持續向沙烏地境內延燒。沙烏地阿拉伯11日因境內遭無人機攻擊，關閉一條橫貫全境的東西向輸油管，顯示青年運動攻勢已對沙國能源與運輸設施構成威脅。