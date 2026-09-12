川普訪愛爾蘭會晤領導人 將赴自家球場觀賞高球賽

美國總統川普（左）和愛爾蘭總理馬丁。（路透資料照片）

美國總統川普 今天將與愛爾蘭總統及總理會面，週末還將出席一場高爾夫球賽。這趟行程與他近期聚焦伊朗 戰爭以及11月期中選舉的政治活動有所不同。

路透社報導，川普與愛爾蘭總統及總理的會面並非正式國事訪問。不過，在本週的共和黨 達拉斯大會以及911攻擊事件25週年之後，雙方會談可能觸及經濟等敏感議題，以及愛爾蘭領導人對伊朗戰爭的關切。

川普展開這趟為期48小時的海外行程之際，共和黨正力拚守住國會參眾兩院的多數席次。伊朗衝突推高全美汽油價格，也加深美國選民對經濟狀況的憂慮。

在愛爾蘭首都都柏林及西部敦貝格（Doonbeg）的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Links）附近，預期都將出現反戰及反川普示威活動。

愛爾蘭是歐洲聯盟（EU）最支持巴勒斯坦的國家之一。該國7月通過法律，禁止進口來自以色列占領的約旦河西岸屯墾區商品。美國國會議員及駐愛爾蘭大使都曾批評這項法律。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）一直避免與美方發生政治摩擦。

被問及川普此行時，馬丁告訴記者：「愛爾蘭與美國的關係在經濟上非常重要，對雙方都非常、非常重要。」

包括川普在內，共有8位美國總統在任內訪問過愛爾蘭。不過，川普這次行程也帶有他週末活動的典型特徵，因為他經常在自家企業旗下產業打高爾夫球。