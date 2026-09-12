我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

美分身乏術… 沙關鍵油管遭襲 戰事擴大 川拒介入

編譯廖振堯、周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由衛星圖可見到沙烏地阿拉伯在麥地那地區的東西油管遭到無人機攻擊，冒出黑煙，沙國已...
由衛星圖可見到沙烏地阿拉伯在麥地那地區的東西油管遭到無人機攻擊，冒出黑煙，沙國已暫時關閉油管。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沙國東西輸油管遭無人機攻擊，已暫停部分管線運作。
  • 重點二：青年運動攻占莫加與戰略島嶼，紅海航道風險急升。
  • 重點三：川普拒絕沙王儲請求，美方暫不介入打擊青年運動。

紅海戰事升溫，恐將衝擊能源供應。沙烏地阿拉伯能源部官員11日向媒體表示，「東西輸油管」（East-West Pipeline）遭遇攻擊，當局已關閉位於利雅德（Riyadh）及麥地那（Medina）地區管線，這起事件造成多人受傷並引發市場關切，全球油價一度飆上每桶110元。

「青年運動」攻占莫加 油價飆漲

葉門武裝團體「青年運動」接連攻下紅海沿岸城市及紅海島嶼。圖為青年運動控制的葉門首...
葉門武裝團體「青年運動」接連攻下紅海沿岸城市及紅海島嶼。圖為青年運動控制的葉門首都沙那街上，10日有其武裝分子行軍。（歐新社）

紐約時報11日報導，沙國油管是被一架由伊拉克起飛的無人機所攻擊，但沙國應伊拉克要求先行調查，暫時不採取報復行動。

沙國官員告訴法新社：「作為預防措施，東西輸油管已停止運作。」

沙王儲兩度向川普求援

中東戰事擴大到紅海，但美國已分身乏術。在葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）攻下葉門紅海港市莫加之後，新聞網站Axios10日引述兩位美國官員報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼同日兩度致電川普總統，請他下令美軍攻擊青年運動，但川普予以拒絕。美國官員表明，尚無直接介入打擊青年運動的計畫。

川聚焦伊戰 避另闢戰線

美國中央司令部司令古柏10日赴沙國緊急協商。美國軍方和文官近幾周也告知沙國對口官員，川普已下令美軍持續聚焦伊朗與維護荷莫茲海峽安全，避免另闢戰線。

由伊朗支持的「青年運動」10日攻下莫加，並沿紅海海岸進占紅海南部的戰略島嶼漢尼希群島，進一步威脅全球能源供應。伊朗外交部要求長期介入葉門內戰的沙烏地阿拉伯結束對葉門的封鎖，並立即恢復與青年運動談判，這是青年運動攻占莫加後伊朗首次公開發布相關聲明。

2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰後，美伊封鎖荷莫茲海峽，在此一對全球能源航運至關重要的戰略要道航運受阻下，沙國等波斯灣產油國轉而透過紅海，以繞過荷莫茲海峽，這讓扼紅海咽喉的曼德海峽在戰略重要性上節節攀高。

在近十幾年葉門內戰支持政府軍的沙國，11日對已由青年運動控制的莫加當地機場，發動不只一次空襲。莫加距曼德海峽約75公里（約46哩）。對此，美聯社等外媒同日報導，尚未傳出人員傷亡。一位青年運動官員說，該武裝團體也拿下曼德海峽的一個火山島：邁雲島（又稱佩里姆島），這座不毛之地距葉門西岸約3.5公里(約2.17哩)。

青年運動發言人阿布杜沙蘭10日聲稱，目前的軍事行動屬防禦性，這次行動具「特定目標」，只要敵方停止攻擊，該武裝團體也將停止行動；國際船舶目前通過紅海及曼德海峽「不受威脅、依然安全且正常」，紅海及曼德海峽的自由航行和國貿均安全且有序。

英國智庫皇家聯合軍事研究所專家巴拉．希班說，莫加所在的塔伊茲省周邊山區可俯瞰葉門西部海岸，提供青年運動戰略優勢。青年運動恐仿效伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽的做法，在紅海布雷。

第二戰場 威脅全球能源

近來，沙烏地阿拉伯在葉門的盟友、獲國際支持的葉門政府軍，與青年運動之間的戰事持續升溫，形成更廣泛伊朗衝突的第二戰場，威脅全球能源供應。

在伊朗封鎖荷莫茲海峽這條亞洲與歐洲間主要的能源運輸命脈之後，若曼德海峽再遭封鎖，恐將切斷沙烏地阿拉伯等波斯灣產油國通往主要航運路線的通道。

精華 FAQ

  • 遭襲的是東西輸油管，沙國能源部表示已關閉利雅德與麥地那地區相關管線，並以預防措施停止運作，避免損害進一步擴大，同時引發國際油價劇烈波動。

  • 因為青年運動攻下莫加並控制曼德海峽周邊要點，若紅海航道受阻，沙國等波灣產油國繞行的運輸路線將受威脅，恐與荷莫茲海峽封鎖形成雙重衝擊。

  • 報導指出，川普當時把重點放在伊朗與荷莫茲海峽安全，避免另闢戰線；美方官員也表示，目前沒有直接介入打擊青年運動的計畫，顯示美國不願擴大介入。

伊拉克 沙烏地阿拉伯 油價

上一則

9/11事件／CIA解密 1998即有情報指賓拉登擬攻美國本土

延伸閱讀

葉門叛軍奪紅海戰略港市 美高層估伊朗戰爭恐拖至2029年

葉門叛軍奪紅海戰略港市 美高層估伊朗戰爭恐拖至2029年

青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線

青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線
伊朗盟友奪葉門港市恐箝制紅海咽喉 油價應聲大漲

伊朗盟友奪葉門港市恐箝制紅海咽喉 油價應聲大漲
沙國關鍵輸油管遭襲擊關閉 專家：若嚴重受損 油價恐飆120美元

沙國關鍵輸油管遭襲擊關閉 專家：若嚴重受損 油價恐飆120美元

熱門新聞

白宮正擬方案，將動用聯邦資金補助已婚的全職父母，給每個孩子每年9000元。（路透）

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

2026-09-06 05:28
中國即將在15日實施新的出入境規定，國務院發布到中國旅遊的二級警告，並詳列有可能被拘留的身分。（新華社）

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

2026-09-11 05:03
川普總統。（路透）

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

2026-09-10 13:29
川普總統的頭髮顏色最近由金色轉為棕色，圖為4日他走下空軍一號專機，已經染為棕色。(美聯社)

招牌金髮不見了？川普棕髮現身引爆話題

2026-09-06 20:50
由於就業數據強勁，美國總統呼籲聯準會（Fed）降息，否則他將停止與美國貿易逆差國進行貿易。 歐新社

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

2026-09-04 11:12
川普承諾，共和黨若在期中選舉守住國會兩院，就向每名美國成年公民發放5000美元。（路透）

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

2026-09-10 09:46

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗