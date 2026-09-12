美分身乏術… 沙關鍵油管遭襲 戰事擴大 川拒介入

由衛星圖可見到沙烏地阿拉伯在麥地那地區的東西油管遭到無人機攻擊，冒出黑煙，沙國已暫時關閉油管。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 沙國東西輸油管遭無人機攻擊，已暫停部分管線運作。

沙國東西輸油管遭無人機攻擊，已暫停部分管線運作。 重點二： 青年運動攻占莫加與戰略島嶼，紅海航道風險急升。

青年運動攻占莫加與戰略島嶼，紅海航道風險急升。 重點三：川普拒絕沙王儲請求，美方暫不介入打擊青年運動。

紅海戰事升溫，恐將衝擊能源供應。沙烏地阿拉伯 能源部官員11日向媒體表示，「東西輸油管」（East-West Pipeline）遭遇攻擊，當局已關閉位於利雅德（Riyadh）及麥地那（Medina）地區管線，這起事件造成多人受傷並引發市場關切，全球油價 一度飆上每桶110元。

「青年運動」攻占莫加 油價飆漲

葉門武裝團體「青年運動」接連攻下紅海沿岸城市及紅海島嶼。圖為青年運動控制的葉門首都沙那街上，10日有其武裝分子行軍。（歐新社）

紐約時報11日報導，沙國油管是被一架由伊拉克 起飛的無人機所攻擊，但沙國應伊拉克要求先行調查，暫時不採取報復行動。

沙國官員告訴法新社：「作為預防措施，東西輸油管已停止運作。」

沙王儲兩度向川普求援

中東戰事擴大到紅海，但美國已分身乏術。在葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）攻下葉門紅海港市莫加之後，新聞網站Axios10日引述兩位美國官員報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼同日兩度致電川普總統，請他下令美軍攻擊青年運動，但川普予以拒絕。美國官員表明，尚無直接介入打擊青年運動的計畫。

川聚焦伊戰 避另闢戰線

美國中央司令部司令古柏10日赴沙國緊急協商。美國軍方和文官近幾周也告知沙國對口官員，川普已下令美軍持續聚焦伊朗與維護荷莫茲海峽安全，避免另闢戰線。

由伊朗支持的「青年運動」10日攻下莫加，並沿紅海海岸進占紅海南部的戰略島嶼漢尼希群島，進一步威脅全球能源供應。伊朗外交部要求長期介入葉門內戰的沙烏地阿拉伯結束對葉門的封鎖，並立即恢復與青年運動談判，這是青年運動攻占莫加後伊朗首次公開發布相關聲明。

2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰後，美伊封鎖荷莫茲海峽，在此一對全球能源航運至關重要的戰略要道航運受阻下，沙國等波斯灣產油國轉而透過紅海，以繞過荷莫茲海峽，這讓扼紅海咽喉的曼德海峽在戰略重要性上節節攀高。

在近十幾年葉門內戰支持政府軍的沙國，11日對已由青年運動控制的莫加當地機場，發動不只一次空襲。莫加距曼德海峽約75公里（約46哩）。對此，美聯社等外媒同日報導，尚未傳出人員傷亡。一位青年運動官員說，該武裝團體也拿下曼德海峽的一個火山島：邁雲島（又稱佩里姆島），這座不毛之地距葉門西岸約3.5公里(約2.17哩)。

青年運動發言人阿布杜沙蘭10日聲稱，目前的軍事行動屬防禦性，這次行動具「特定目標」，只要敵方停止攻擊，該武裝團體也將停止行動；國際船舶目前通過紅海及曼德海峽「不受威脅、依然安全且正常」，紅海及曼德海峽的自由航行和國貿均安全且有序。

英國智庫皇家聯合軍事研究所專家巴拉．希班說，莫加所在的塔伊茲省周邊山區可俯瞰葉門西部海岸，提供青年運動戰略優勢。青年運動恐仿效伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在荷莫茲海峽的做法，在紅海布雷。

第二戰場 威脅全球能源

近來，沙烏地阿拉伯在葉門的盟友、獲國際支持的葉門政府軍，與青年運動之間的戰事持續升溫，形成更廣泛伊朗衝突的第二戰場，威脅全球能源供應。

在伊朗封鎖荷莫茲海峽這條亞洲與歐洲間主要的能源運輸命脈之後，若曼德海峽再遭封鎖，恐將切斷沙烏地阿拉伯等波斯灣產油國通往主要航運路線的通道。