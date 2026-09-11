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青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線

青年運動逼近曼德海峽 沙國扛不住向美求援 川普拒另開戰線

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統（左）2025年11月18日在白宮與到訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德合影。...
川普總統（左）2025年11月18日在白宮與到訪的沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德合影。（美聯社）

葉門叛軍青年運動本周沿紅海沿岸迅速向南推進，10日攻占西南部港口城市摩卡（Mocha），進一步逼近曼德海峽，油價也因此飆升。Axios報導，2名美國官員透露，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）10日兩度致電川普總統，敦促他對青年運動發動攻擊，但遭川普拒絕。美國官員強調，目前沒有直接介入對抗青年運動的計畫。

沙烏地阿拉伯與青年運動7月重新展開對抗，起因是青年運動資深官員參加伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）葬禮後搭機返國，所搭伊朗班機遭利雅德阻止降落葉門首都沙那。穆罕默德當時取得川普支持對沙那機場發動攻擊，但明確表示無需美國軍援。

青年運動隨後攻擊紅海上的沙烏地阿拉伯油輪作為報復，之後又把攻擊擴大至沙國能源設施；沙烏地阿拉伯及其葉門盟友則以空襲和地面攻勢回擊。

隨著戰鬥加劇，沙烏地阿拉伯開始尋求更多美方支援。知情人士指出，美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）10日也前往沙國參加緊急協調會議。然而，青年運動部隊向摩卡推進、沙烏地阿拉伯支持的葉門部隊撤退之際，穆罕默德致電川普說明戰況惡化，數小時後再次致電，敦促川普下令美軍攻擊青年運動。川普雖然拒絕，但美方官員表示，將向沙國提供青年運動相關情報及目標資料。

利雅德此次要求美國直接採取軍事行動，與7月宣稱可自行應付青年運動的立場形成鮮明逆轉。不過，川普政府一名資深官員表示，華府將以確保紅海航行自由等核心國家安全利益為優先，至於更廣泛的戰事則由區域夥伴主導。

曼德海峽是全球貿易及沙烏地阿拉伯石油出口的重要航道。伊朗已經干擾荷莫茲海峽航運，一旦青年運動進一步控制曼德海峽，可能讓德黑蘭取得另一個牽制美國及波斯灣盟友的重要籌碼。不過，知情人士表示，美國軍方和文職官員最近幾周已告訴沙烏地阿拉伯官員，川普指示美軍繼續把重心放在伊朗和荷莫茲海峽，避免另闢戰線。

精華 FAQ

  • 青年運動沿紅海沿岸快速南進並攻占摩卡，進一步逼近曼德海峽，帶動油價上漲，也讓紅海與周邊航運安全風險明顯升高。

  • 穆罕默德10日兩度致電川普，敦促美軍直接攻擊青年運動，盼藉此扭轉戰局，但川普拒絕開啟新戰線，沒有同意直接介入作戰。

  • 美方表示不會直接軍事介入，僅會提供青年運動相關情報與目標資料，並強調華府優先維護紅海航行自由，同時把重心放在伊朗與荷莫茲海峽。

川普 伊朗 沙烏地阿拉伯

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