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范斯表面稱美伊不算戰爭 紐時：私下致電指揮官得知嚴峻情勢

編譯周辰陽／即時報導
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美國副總統范斯10日在德州達拉斯舉行的2026年共和黨全國代表大會第二日登台發表...
美國副總統范斯10日在德州達拉斯舉行的2026年共和黨全國代表大會第二日登台發表演說。(路透)

美國副總統范斯從一開始就反對與伊朗開戰，並受川普總統指派協助結束衝突。紐約時報10日獨家報導，現任和前任官員透露，范斯今年春夏罕見直接致電中東、歐洲和亞洲的美軍指揮官，希望在個別判斷被整合成五角大廈的整體看法前，先聽取他們對美伊戰爭毫不修飾的評估。

美伊戰爭開始後幾天內，范斯便告訴同僚，希望獲得更詳細的簡報，以形成自己的看法並更妥善地向川普提供建議。他主動尋找願意直言的現役軍官，並把取得的資訊納入給川普的建議。

范斯與美軍指揮官深入討論戰爭目標、戰術與傷亡估計，以及伊朗在荷莫茲海峽可能採取的行動、適應戰局的能力和政府承受打擊的程度。他也要求詳細盤點各地武器庫存，了解把武器轉移到中東將如何影響嚇阻中國、俄羅斯和北韓的能力。

就最後這一點，各戰區指揮官說得很直接。他們最擔心的是愛國者攔截飛彈庫存銳減，這是各戰區防空系統的骨幹。到了春末，其中一個戰區的庫存已降至不到100枚。射程約306公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）庫存也已耗盡，原本要取代ATACMS的精準打擊飛彈（Precision Strike Missiles）同樣所剩不多。指揮官告訴范斯，這些關鍵彈藥庫存已降至他們所見的最低水準。

知情人士透露，范斯結束部分談話後，對整體戰略及最終能否成功深感憂慮。評估顯示，伊朗政府為求生存，準備承受極其沉重的代價，但美國可用來阻擋伊朗報復性攻擊或因應其他地區威脅的防禦武器十分有限。

曾在伊拉克戰爭期間加入陸戰隊的范斯告訴同僚，他自認是川普在國家安全事務上的主要顧問之一，也把從軍方了解到的情況帶入與川普及核心圈子的私下討論。綜合官員說法，范斯試圖更深入掌握美伊戰爭的細節與不同面向，也進一步釐清一項備受爭議的問題：川普究竟接收到哪些戰爭資訊，以及這些資訊來自誰。

這些嚴峻評估與政府高層公開說法存在明顯落差。范斯最近稱美國與伊朗甚至不算在戰爭；川普則持續錯誤聲稱，美國已經贏得戰爭、伊朗軍隊已被摧毀，而且美國武器供應沒有任何問題。

然而，川普聽取簡報時，也從參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）得知更多美國武器庫存面臨的壓力，以及伊朗部隊展現的韌性，只是他起初很難相信這些情況。

知情官員表示，范斯直接致電美軍指揮官一事，川普、國防部長赫塞斯、凱恩、兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）都知情。范斯在擔任副總統前只有有限的國家安全經驗，如今卻已深度投入這場代價高昂、遲遲沒有明確結果的戰爭，而且戰事可能一路影響他2028年競選總統。

精華 FAQ

  • 他希望在五角大廈整體簡報前，先聽到第一線指揮官對美伊戰爭的直接評估，藉此形成自己的判斷，並更精準地向川普提供建議。

  • 指揮官指出，愛國者攔截飛彈、ATACMS以及接替的精準打擊飛彈都出現短缺，部分戰區庫存甚至低於100枚，已達他們見過的最低水準。

  • 外界看到的是范斯稱美伊甚至不算戰爭、川普宣稱美國已贏且軍備無虞；但內部軍方回報卻顯示戰局艱困，且美國防禦資源承受明顯壓力。

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