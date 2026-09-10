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伊朗捕獲美軍高科技無人潛艇 五角大廈：故障舊型號

編譯周辰陽／綜合報導
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伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲圖中這具美國無人潛艇。(路透／伊朗...
伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲圖中這具美國無人潛艇。(路透／伊朗革命衛隊、西亞通訊社提供)

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗宣布在荷莫茲海峽入口捕獲美國無人潛艇，美方則稱該裝置為舊型號且早已故障，安杜里爾也承認損失一艘可消耗式水下載具。

伊朗革命衛隊8日表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇。五角大廈對此表示，這艘無人潛艇屬於舊型號，一天多前就已故障。

路透報導，伊朗國營媒體表示，這艘無人潛艇是美國加州國防公司安杜里爾(Anduril)製造的大型自主水下載具Dive-LD。革命衛隊海軍在聲明中稱：「我們在荷莫茲海峽入口處困住了恐怖主義美國軍隊最現代化、智慧化且無人駕駛的潛艇之一。這艘潛水器配備最新技術。」

五角大廈一名發言人表示，這具水下無人機「一天多前發生故障」，當時正在勘測區域水域，以支援美軍行動。這具無人機屬於較舊型號，既未蒐集敏感資料，也未搭載任何機密聲納或雷達設備。

安杜里爾資料顯示，長5.8公尺的Dive-LD可執行反水雷、海床測繪、情報蒐集及檢查水下電纜、管線等任務；不返回基地可運作長達10天，最深可下潛至6000公尺。美國軍事新聞網站DefenseScoop在2024年報導，每艘成本約250萬元。

安杜里爾證實損失旗下其中一艘載具，但淡化事件重要性。發言人說：「Dive-LD是一種可消耗式自主系統，從設計之初便是為了在危險環境中運作，載具可能損失本就在預期之中。」

美軍正大舉投資包括水下和水面載具在內的無人海軍系統，希望以更低成本監控廣大海域、蒐集情報及追蹤敵方艦艇和潛艇，同時避免讓水兵面臨風險。Dive-LD遭伊朗捕獲，也罕見揭示水下無人機如何運用於軍事行動。

安杜里爾研製的Dive-LD自主水下載具2025年10月31日在澳洲分公司位於雪...
安杜里爾研製的Dive-LD自主水下載具2025年10月31日在澳洲分公司位於雪梨的Ghost Shark新製造設施開幕典禮上展示。(路透)

精華 FAQ

  • 伊朗革命衛隊表示，已在荷莫茲海峽入口處捕獲一艘美國無人潛艇，並宣稱該裝置屬於美軍最先進、智慧化的無人水下載具之一。

  • 五角大廈表示，這具水下無人機屬較舊型號，且在一天多前就已發生故障，當時正執行區域水域勘測任務，沒有蒐集敏感資料。

  • Dive-LD可用於反水雷、海床測繪、情報蒐集與檢查海底電纜管線，最深可下潛至6000公尺；此次遭伊朗捕獲，也罕見揭示美軍水下無人系統的實際運用。

五角大廈 伊朗 荷莫茲海峽

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