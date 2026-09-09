美伊戰爭恐拖到2029年 WSJ爆白宮估「打到川普卸任那天」

川普總統9日準備搭機前往德州出席共和黨期中選舉大會。（路透）

川普 總統9日預告伊朗 將在美國期中選舉後放棄作戰、「立即」結束戰爭，不過，華爾街日報（WSJ）同日引述美國官員透露，包括副總統范斯、國務卿魯比歐等多位白宮 高層私下已告訴川普，德黑蘭可能在美國封鎖及其他軍事手段施壓下持續抵抗，戰事恐一路拖到他第二任期結束、新總統2029年1月宣誓就職為止。

若衝突真的持續數年，將使全球石油市場長期受干擾，可能牽動2028年美國總統大選，也將對美軍資源造成壓力。

路透指出，美伊戰爭進入第七個月未見結束跡象，近期戰火反而再度升高，布蘭特原油期貨也重返每桶100美元以上。與油價走勢成反比，川普支持率跌至歷史新低；而11月3日登場的期中選舉將是美國選民替白宮施政打分數的重要一役。

川普9日赴達拉斯出席期中選舉大會前告訴記者：「我認為戰爭會在期中選舉後立即結束，因為伊朗已經撐不下去了，他們正不顧一切試圖影響選舉。」他補充，油價將在戰爭結束後立即回落，並稱外交談判仍有可能，但非目前偏好的選項。

美國官員透露，川普私下多次向幕僚表達希望盡快結束戰事，但同時支持維持長期經濟施壓，透過海上封鎖與制裁迫使伊朗放棄核計畫。伊朗則持續以飛彈攻擊回應美方施壓，顯示荷莫茲海峽的軍事衝突可能呈周期性爆發。

與此同時，五角大廈延長及輪調中東兵力的動作頻頻。國防部長赫塞斯已將部分部隊部署延長至2027年，部分防空單位更可能無限期留駐；第3支陸戰隊遠征支隊也準備今年秋季赴中東接續輪調。美軍另持續更換當地戰鬥機中隊，由空中國民兵F-16接替返歐戰機。

分析人士認為，川普政府可能準備打一場持久戰，這麼做有其道理。

華府智庫「布魯金斯研究所」外交政策計畫副總裁馬洛尼（Suzanne Maloney）指出，美國海上封鎖短期甚至中期內都難以取得決定性成果，因此若要持續運用，就必須以長期圍困為前提；但這項策略成效仍存疑，且可能引發波斯灣能源與經濟目標遭攻擊等反效果。

長期封鎖與駐軍也將迫使美國從歐洲、亞洲調動資源，而華府也擔心伊朗會調整攻擊方式，並重新補充飛彈、無人機、雷達等軍備。

「國際危機組織」伊朗問題專家瓦艾斯（Ali Vaez）則表示，華府能以相對可控的代價持續消耗伊朗，但德黑蘭也可將大部分壓力轉嫁給民眾，同時保住維繫政權存續的核心機構。他形容：「所有人都在付出代價，但雙方領導層付出的代價，都還不足以讓他們接受對方的條件。」