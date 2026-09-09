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川普曬超大美地圖 一口氣併32國 學者：沒文字說明更挑釁

編譯盧思綸／綜合報導
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美國總統川普7日在真實社群分享這張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥...
美國總統川普7日在真實社群分享這張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加等，把32個國家與地區都劃入美國版圖。（取自真實社群帳號@realDonaldTrump）

國會山報報導，川普總統7日在自家社群分享一張AI生成地圖，將美國國旗直接覆蓋加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加及中美洲、加勒比海多地，把大半個北美洲、共32個其他國家與地區都畫入美國版圖。川普沒有附上任何說明，白宮也未表明這代表正式政策，但他先前多次談及加拿大成為第51州、取得格陵蘭控制權，這張地圖迅速引發外界關注。

川普近來屢次以領土與地名議題製造話題。他過去曾公開主張加拿大可成為美國第51州，並持續表態希望將格陵蘭納入美國控制。事實上，川普去年重返白宮第一天便簽署行政命令，要求聯邦政府將「墨西哥灣」改稱「美國灣」；近期美加貿易爭端升高之際，川普8月底簽署命令，要求把跨越美加邊境的安大略湖改名為「美國湖」。

美國總統川普8月21日在南卡。（路透）
美國總統川普8月21日在南卡。（路透）

川普6日也接連發布多張應為AI生成圖片，其中一張把美國「新墨西哥州」（New Mexico）畫掉，改為「新美國州」（New America），另一張則直接寫著「月球是我們的」（The Moon Is Ours）。

美國「新聞周刊」報導，一些被畫進美國版圖的國家過去已多次反駁川普相關主張。冰島召見美國代表抗議。

加拿大總理卡尼5月在白宮當面告訴川普，「有些地方是不出售的」。墨西哥總統薛恩鮑姆7日也在X重申，「墨西哥現在不是、未來也不會是任何外國的殖民地或保護國」，古巴外交部長洛德里格斯（Bruno Rodríguez）7日指控美國透過能源封鎖、加強制裁及限制燃料供應，對古巴人民施加「集體懲罰」，部分地區甚至一天僅有2至3小時供電。

佛羅里達大西洋大學政治學教授阿格拉諾夫（Craig Agranoff）分析，這張地圖「更像是在傳遞訊息，而非政策備忘錄」，川普經常透過地圖、重新命名地標等方式製造政治效果，沒有文字說明的貼文也更接近挑釁，而非正式領土主張。

不過阿格拉諾夫提醒，當現任美國總統把國旗覆蓋在加拿大、墨西哥、冰島、古巴與牙買加上，各國仍不能完全視而不見，因為這類象徵動作若持續累積，可能進一步干擾外交、貿易談判與安全合作。

精華 FAQ

  • 這張地圖把加拿大、墨西哥、格陵蘭、冰島、古巴、牙買加，以及中美洲和加勒比海多地都覆蓋進美國國旗之下，等於一口氣將32個國家與地區納入美國版圖。

  • 佛羅里達大西洋大學教授阿格拉諾夫認為，這張圖更像是在傳遞政治訊息，而非正式政策文件；由於沒有文字說明，它的性質更接近挑釁，也讓外界更難忽視。

  • 加拿大總理卡尼強調有些地方不出售，墨西哥總統薛恩鮑姆重申墨西哥不會成為任何外國殖民地，古巴則指控美國以制裁與封鎖施加集體懲罰，冰島也曾召見美方抗議。

川普 格陵蘭 加拿大

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