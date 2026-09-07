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金融時報披露美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水 最危險一步曝光

編譯盧思綸／即時報導
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一艘機動船於9月6日穿過伊朗南部城市阿巴斯外海的荷莫茲海峽，駛過一艘停泊的普通貨...
一艘機動船於9月6日穿過伊朗南部城市阿巴斯外海的荷莫茲海峽，駛過一艘停泊的普通貨輪。（美聯社）

金融時報6日引述知情人士披露，美伊荷莫茲海峽互轟之際，美國海軍過去4個月一直在海峽秘密掃雷，趁夜出動海豹部隊潛水員、無人艇及專用水下載具，在黑暗中搜尋並摧毀水雷。英國皇家國際事務研究所副研究員拉布（Nitya Labh）形容這項任務十分耗時且高度危險，實際上找到水雷後要「在水下主動引爆」。

美伊戰爭後，德黑蘭稱已在海峽國際水域及阿曼水域布雷，國際海事組織6月估計重要航道內約有80枚水雷。美國總統川普上周則稱，已移除或引爆國際水域內所有水雷，美軍也證實。由於通常負責反水雷作業的3艘波斯灣美軍艦艇至少自6月初起都在印度洋與太平洋，外界一度質疑美軍如何完成任務。

根據知情人士，美方這次改由小型隊伍執行，海軍潛水員搭乘充氣艇，配合無人艇、水下載具及拖曳式聲納陣列搜索水雷，其中包括美軍「通用無人水面載具」（Common Uncrewed Surface Vessel），利用高解析度側掃聲納大範圍搜尋海床。

曾長期在波斯灣執勤的美國海軍退役上校漢布雷特（Bill Hamblet）表示，找到水雷後，潛水員通常還必須下水接近，在水雷上安裝炸藥後摧毀；無人潛航器也可攜帶爆裂物執行任務。

目前未有美軍傷亡被明確證實與掃雷有關，但哈德遜研究所專家克拉克（Bryan Clark）指出，掃雷部隊行動緩慢，所使用船艇與直升機防禦能力有限，因此特別脆弱。

即使水雷實際不存在，光是威脅本身就足以嚇退船東，保險公司目前開出的保費報價最高已達戰前10倍；以一艘典型超大型油輪而言，保險成本可能高達約1000萬美元。船東與安全顧問較相信靠近阿曼沿岸的海峽南半部已完成掃雷，美方也正引導航運走這條路線，但仍懷疑整個海峽是否真的已無水雷。

伊朗則持續質疑美方說法。伊朗外交部副部長加里巴巴迪8月底稱「除了伊朗之外，沒人知道這些水雷的位置」；同一天，由美國海軍主導的聯合海事資訊中心也警告，當地仍有漂流或未標示水雷的風險。

美國喬治梅森大學研究機構「台灣安全觀測站」助理主任康奈爾（Ethan Connell）指出，美軍可能漏掉部分水雷，但更大的問題是伊朗重新布雷。

美軍8月30日已攻擊準備向海峽發射水雷的伊朗火箭發射器；漢布雷特指出，火箭發射的水雷可能僅約50公斤，遠小於艦艇布設的500至1000公斤水雷，在深水區效果有限，但油輪業人士也警告，荷莫茲海峽每晚都有大量小艇往來，要重新布雷並不困難。

這種不確定性正是伊朗的重要籌碼。船隻若相信海峽仍有水雷，恐被迫向德黑蘭新成立的「波斯灣海峽管理局」申請通航許可，或改走美方宣稱安全的阿曼沿岸航線。

漢布雷特表示，伊朗最強的一張牌，就是讓外界相信它仍有能力威脅荷莫茲海峽；反過來說，美國也不必證明每枚水雷都已清除，只要建立足夠信心，讓商船恢復航行即可。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，美軍過去4個月以夜間行動方式，派海豹潛水員搭配充氣艇、無人艇與專用水下載具，在黑暗中用聲納搜尋水雷，找到後還要下水安裝炸藥摧毀。

  • 因為通常負責反水雷作業的3艘波斯灣美軍艦艇早已離開當地，前往印度洋與太平洋，因此外界一度不清楚美軍如何在沒有主要掃雷艦的情況下完成任務。

  • 即使部分水雷已被移除，伊朗仍可能重新布雷，且僅是水雷威脅就足以推升保費、嚇退船東；目前市場仍憂心海峽未完全安全，只能暫時依賴南部航線。

川普 美伊 荷莫茲海峽

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