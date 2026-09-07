伊稱擊中美軍無人船 美斥「謊言」 荷莫茲海峽外擬設禁航區

美伊繼續互轟。伊朗6日稱攻擊美軍無人船隻，但遭美軍否認。圖為5日在莫茲海峽上的一艘貨輪。(路透)

美伊 繼續爆發衝突，荷莫茲海峽 和伊朗 南部沿海地區又成為攻擊目標。伊朗官媒6日稍早聲稱擊中了一艘試圖進入荷莫茲海峽禁區的美國無人船隻，美國中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)駁斥這一說法「純屬謊言」。

同時，伊朗最高國家安全委員會新任秘書雷札伊(Mohsen Rezaei)6日則表示計畫在荷莫茲海峽外設立禁區，以阻止其認為試圖穿越該水道的船隻。雷扎伊表示新的禁區將在未來幾天或幾周內公布，「禁區將從美國海軍封鎖線開始，向荷莫茲海峽方向延伸，並從該側進入波斯灣……任何試圖通過荷莫茲海峽進入該區域並被確認來歷的船隻都將被列入制裁名單。」

目前尚不清楚伊朗如何界定美國封鎖的範圍。美國此次封鎖旨在封鎖伊朗港口阻止石油出口，美軍稱超過20艘軍艦參與了封鎖行動，截至6日封鎖已迫使92艘商船改道，並擊沉三艘。

而美伊於6月中旬達成的諒解備忘錄在簽署後幾天內便開始瓦解，雙方互相指控對方違約。關於與美國談判破裂一事，雷札伊6日表示不僅對美國，也對調解方抱持戒心。「我們曾信任在巴基斯坦、卡達或阿曼的朋友，認為既然他們介入調解，職責之一就是如果一方違反協議，他們就應該制止。現在，我們只能依靠外交手段來尋求保證。」

在前一日，美國海軍兩艘艦艇遭到伊朗飛彈襲擊未遂後，美軍空襲了三艘伊朗油輪。專家稱伊朗這次飛彈襲擊是危險的升級，因為先前的海上襲擊主要針對商船；分析人士則表示荷莫茲海峽仍處於致命的僵局之中。

美聯社、紐約時報報導，美國軍方於5月中旬啟動油輪保護行動，引導載著波灣石油的船隻沿著阿曼附近的航線通過荷莫茲海峽，保護它們免受伊朗攻擊。

但上周一艘試圖通過海峽的沙烏地阿拉伯船隻在阿曼海岸附近遭到襲擊，造成兩名船員喪生。8月另有兩名船員在攻擊中喪生，使當月成為自3月以來該海峽商船海員傷亡最慘重的月份。7月和8月至少有23艘船隻在海峽遭到攻擊。

前五角大廈資深顧問、聖母大學(University of Notre Dame)政治學副教授高茨(Eugene Gholz)指出荷莫茲海峽僵局：「伊朗無力完全封鎖海峽，美國也無法完全開放。」