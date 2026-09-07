核協議難達陣 美能源部長：只能摧毀伊朗核能力

能源部長萊特支持徹底摧毀伊朗核武能力。(路透)

能源部長萊特(Chris Wright)6日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目主持人馬莎·拉達茲(Martha Raddatz)訪問時表示，「與伊朗 達成核協議可能無法實現，可能只有摧毀伊朗的核能力。」

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，萊特指出，「美國透過轟炸已削弱伊朗研發核武的能力，這是一項長達47年的努力。這並非易事，但美國會完成任務，我們將與中東地區的盟友合作。」

上個月，川普 曾暗示，儘管與伊朗達成核協議最初是主要目標之一，但他認為與伊朗達成的協議可能並不充分。「他們想達成協議，但他們不會達成我認為必要的協議。」

川普當時說，「我們介入此事只有一個原因，伊朗不能擁有核武。鑑於我們之前用B-2轟炸機加以打擊，現在他們要再造核武，恐怕需要很長時間。」

川普1日在社群媒體上重申，他「根本不在乎」伊朗是否與美國達成協議，儘管財政部長貝森特(Scott Bessent)表示，目標是「在經濟上扼殺」伊朗，迫使其回到談判桌前。

在萊特發表言論之際，美伊敵對行動再次升級，儘管川普5日宣稱這場戰爭「微不足道」。6日，在伊朗襲擊2艘美軍戰艦後，美國襲擊3艘伊朗油輪；德黑蘭隨後聲稱對3艘與美國有關的船隻及3艘油輪發動報復性攻擊。

「你看，這確實是挑戰。伊朗正在盡全力抓住一些把柄，」萊特說，「他們之所以苟延殘喘，是因為美國不斷增加經由荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)運輸的石油量，」萊特並表示，美國對伊朗港口的封鎖「要麼會改變他們的政權，要麼會改變政權的政策。」

關於荷莫茲海峽石油運量，拉達茲提問，「本周是否維持每日1700萬桶的石油運量水準？」

萊特指出，目前由美軍護護送通過海峽的7天平均運量略高於900萬桶，創下戰時護航新高，且數字持續上升；若算入途經沙烏地阿拉伯與阿聯的繞行管道，該地區每日石油總輸送量約在1300萬至1400萬桶之間。