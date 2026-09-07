紐時：烏軍採購管理一團亂 承包商10家中7家有問題 1年損失12億

紐約時報 報導，根據國家審計署和國防部 內部審計部門的祕密審查結果，烏克蘭 軍方採購系統管理一團混亂，多有超額收費或未能交付的情況，還有一些公司在沒有證明其具備武器供應能力或沒有交付許可證的情況下就贏得合約。調查顯示，光是2024年，烏克蘭就因詐欺、浪費和管理不善而損失約12億元。

2024年，俄軍在烏克蘭東部發動攻擊，烏克蘭砲兵開火還擊 。然而砲彈並沒有在俄軍附近爆炸，而是從發射管中掉出，落在地上，發出砰砰聲響， 揚起一陣塵土。

事實證明，一家烏克蘭兵工廠供應了數千發有缺陷的迫擊砲彈給軍方。這家兵工廠老闆希曼(Leonid Shyman)最終因涉嫌參與戰爭期間最引人注目的國防工業詐欺案之一而被捕。但根據紐約時報獲得的烏克蘭政府審計報告顯示，即使官員們已經注意到武器交付有問題，烏克蘭國防採購局仍繼續給予希曼的兵工廠新合約。

本案反映了烏克蘭戰爭中一個長期存在的問題，烏克蘭軍方採購系統管理不善，亂象叢生。根據政府審計報告、法庭記錄和烏克蘭新聞報導顯示，烏克蘭十大軍工承包商中有七家在面臨欺詐、未能履行合約或執行長因腐敗被捕等刑事調查的情況下，仍然獲得新合約。

記錄顯示，軍工廠超額收費或未能履行合約的情況很少受到懲罰。還有一些公司在沒有證明其能夠供應武器或沒有交付許可證的情況下贏得了合約。全球各地的軍火承包商，包括世界首富以及烏克蘭和美國公司，都透過這套採購體系累積巨額財富。

然而烏克蘭光是2024年就因詐欺、浪費和管理不善而損失約12億元。審計人員並且表示，由於繞過價格競標和超額支付武器費用，就損失約1.26億元。

這些尚未公開的損失仍在不斷累積之中，然而與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基卻是不斷呼籲盟友提供更多武器和財政援助。烏克蘭國防採購局前顧問瓦哈博夫(Tamerlan Vahabov)表示，「軍隊得不到所需的物資，預算也因未交付和超額付款而緊縮。結果是我們沒有錢訂購更多武器，所需的彈藥數量也嚴重短缺。這已形成惡性循環。」

目前尚不清楚烏克蘭國防採購局是否對這些審計報告採取任何措施，國防採購局拒絕置評。該局局長阿爾森·朱馬迪洛夫(Arsen Zhumadilov)已於8月31日辭職下台。