澤倫斯基與美特使會談：內容很實質、但戰爭今冬仍持續

從莫斯科抵達基輔後，美國特使威科夫及庫許納6日與烏克蘭總統澤倫斯基會談。圖為會談後，澤倫斯基(右起)、威科夫及庫許納，出席記者會。(路透)

美國特使團6日由莫斯科轉到基輔(Kyiv)訪問，與烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)會談，備受矚目；會後澤倫斯基表示，美俄烏三方會談有望盡速展開，也讓俄烏戰爭重新露出和平曙光。但澤倫斯基也表示，但「目前看來」，與俄羅斯 的戰爭今年冬天似乎仍會繼續。

路透報導，美國特使威科夫(Steve Witkoff)與庫許納(Jared Kushner)6日拜會澤倫斯基後，宣布和平談判取得新進展。

澤倫斯基盛讚與美方會談「非常有實質內容」，同時為因應俄羅斯可能再次轟炸烏克蘭電網設備，針對冬季來臨前，烏克蘭獲得防空物資和能源援助問題，進行密切磋商，宣稱烏克蘭已準備展開美俄烏三方會談。

烏克蘭總統府高層官員今天告訴法新社，美國特使庫許納和魏科夫帶著可能更具可行性的終戰新提案前往基輔，與總統澤倫斯基以三人會談形式再度進行會商。

這位消息人士告訴法新社：「跟以前不同，現在這次的提案更有效…他們仍然在磋商，其實這才是最重要的部分。現在是三人共同討論。」

澤倫斯基稍早在與庫許納和威科夫就結束對俄羅斯的戰爭進行會談後表示，領土問題只能「在領袖層級」解決。他表示：「我想堅持我的看法，這類複雜問題只能在領袖層級解決。」

路透報導，過去的談判雙方在關鍵議題上仍有重大歧見，包括烏東頓巴斯地區(Donbas)的未來。俄羅斯要求基輔從當地仍受烏克蘭控制的城鎮帶撤離，但是基輔拒絕，認為仍有守住的可能。澤倫斯基6日宣稱：「我認為頓巴斯問題就是這場戰爭關鍵所在。」

不過川普4日暗示美國已提出另一項新方案。

對烏克蘭而言，來自歐美盟友的堅實安全保障是嚇阻俄羅斯再度進犯的關鍵。澤倫斯基表示已經針對相關議題進行討論，但是並未說明是否取得進展。

威科夫表示，5日在莫斯科進行的三小時閉門會議「聽到一些新想法」，儘管未透露具體細節，不過仍向基輔媒體宣稱：「我們在莫斯科取得重大進展。」並強調與烏克蘭政府會談令他「深受鼓舞」，希望美方居中斡旋的新一輪俄烏會談能夠「盡快」宣布。

克里姆林宮顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)也宣稱5日舉行的雙邊會談「非常有益」，有白宮官員透露，下一步措施可望未來數周內宣布。

美國特使與烏克蘭官員進行會談後，英國、法國和德國國家安全顧問也加入磋商，澤倫斯基利用會談空檔向媒體透露，雙方討論基輔安全和經濟保障的可能性，以及戰後重建計畫，並強調：「我相信在過去10到12個月裡，我們已經變得更加強大了。」