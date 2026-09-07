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習普會後 中俄討論建設新鐵路

記者謝守真／綜合報導
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中俄之間的陸路貿易不停，鐵路運輸發揮重要功能。圖為2021年3月15日，由中國成...
中俄之間的陸路貿易不停，鐵路運輸發揮重要功能。圖為2021年3月15日，由中國成都首發至俄羅斯聖彼得堡市的中歐班列抵達俄羅斯聖彼得堡舒沙雷火車站。(新華社)

在中俄領導人習近平普亭日前會晤後，兩國傳出擴大鐵路運輸合作。俄國媒體透露，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫表示，中俄正擴大現有鐵路口岸運力，同時討論建設新的鐵路幹線。

俄羅斯衛星通訊社6日報導，第11屆東方經濟論壇於9月1日至9月4日在俄羅斯海參崴舉行。

別洛澤羅夫近日在論壇期間表示，俄羅斯與中國正在擴大現有鐵路口岸的運力，並討論建設新的鐵路幹線。

別洛澤羅夫指出，俄中之間有四個鐵路口岸，全部運行高效，「我們目前所做的工作是在現有線路上進行擴容，不過新線路也在討論中」。

他還指，俄羅斯與中國的貨運量正在增長，預測2026年鐵路運輸量將創下新高。

此前，據俄羅斯鐵路公司發布的消息顯示，2026年前七個月，俄羅斯與中國的鐵路貨物運量增長6%，達1.14億噸，創歷史新高。

另據中國海關總署數據，2026年1至7月，中俄雙邊貿易額年增26.3%，達1592.4億美元。

其中，中國對俄羅斯出口額為728.4億美元，增長29.5%；自俄羅斯進口額達864億美元，增長23.7%。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭8月31日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。

普亭表示中俄間的合作在包括經濟領域在內的各個方向順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。普亭9月2日與中國國務院副總理丁薛祥會面時表示，2026年中俄貿易額預計將創下新紀錄。

俄羅斯衛星通訊社指出，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫說，中俄兩國正擴大現有鐵路口岸...
俄羅斯衛星通訊社指出，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫說，中俄兩國正擴大現有鐵路口岸運力，並討論建設新的鐵路幹線。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博

精華 FAQ

  • 俄羅斯鐵路公司表示，中俄除了擴大現有鐵路口岸的運力，也正在討論建設新的鐵路幹線，顯示雙方希望以基礎設施升級支撐快速成長的貨運需求。

  • 俄鐵總裁別洛澤羅夫指出，中俄之間共有4個鐵路口岸，全部都運行高效。當前重點是對既有線路進行擴容，同時評估新增鐵路線的可行性。

  • 2026年前7個月，中俄鐵路貨運量年增6%至1.14億噸；同期雙邊貿易額年增26.3%至1592.4億美元，顯示物流與貿易均維持強勁成長。

普亭 俄羅斯 習近平

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