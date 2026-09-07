習普會後 中俄討論建設新鐵路
在中俄領導人習近平與普亭日前會晤後，兩國傳出擴大鐵路運輸合作。俄國媒體透露，俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫表示，中俄正擴大現有鐵路口岸運力，同時討論建設新的鐵路幹線。
俄羅斯衛星通訊社6日報導，第11屆東方經濟論壇於9月1日至9月4日在俄羅斯海參崴舉行。
別洛澤羅夫近日在論壇期間表示，俄羅斯與中國正在擴大現有鐵路口岸的運力，並討論建設新的鐵路幹線。
別洛澤羅夫指出，俄中之間有四個鐵路口岸，全部運行高效，「我們目前所做的工作是在現有線路上進行擴容，不過新線路也在討論中」。
他還指，俄羅斯與中國的貨運量正在增長，預測2026年鐵路運輸量將創下新高。
此前，據俄羅斯鐵路公司發布的消息顯示，2026年前七個月，俄羅斯與中國的鐵路貨物運量增長6%，達1.14億噸，創歷史新高。
另據中國海關總署數據，2026年1至7月，中俄雙邊貿易額年增26.3%，達1592.4億美元。
其中，中國對俄羅斯出口額為728.4億美元，增長29.5%；自俄羅斯進口額達864億美元，增長23.7%。
中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭8月31日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行今年第二度會晤。
普亭表示中俄間的合作在包括經濟領域在內的各個方向順利發展，兩國正在能源、工業、航天、交通和物流等領域實施大型項目。普亭9月2日與中國國務院副總理丁薛祥會面時表示，2026年中俄貿易額預計將創下新紀錄。
俄羅斯鐵路公司表示，中俄除了擴大現有鐵路口岸的運力，也正在討論建設新的鐵路幹線，顯示雙方希望以基礎設施升級支撐快速成長的貨運需求。 俄鐵總裁別洛澤羅夫指出，中俄之間共有4個鐵路口岸，全部都運行高效。當前重點是對既有線路進行擴容，同時評估新增鐵路線的可行性。 2026年前7個月，中俄鐵路貨運量年增6%至1.14億噸；同期雙邊貿易額年增26.3%至1592.4億美元，顯示物流與貿易均維持強勁成長。
精華 FAQ
俄羅斯鐵路公司表示，中俄除了擴大現有鐵路口岸的運力，也正在討論建設新的鐵路幹線，顯示雙方希望以基礎設施升級支撐快速成長的貨運需求。
俄鐵總裁別洛澤羅夫指出，中俄之間共有4個鐵路口岸，全部都運行高效。當前重點是對既有線路進行擴容，同時評估新增鐵路線的可行性。
2026年前7個月，中俄鐵路貨運量年增6%至1.14億噸；同期雙邊貿易額年增26.3%至1592.4億美元，顯示物流與貿易均維持強勁成長。
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