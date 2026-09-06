川普特使首訪基輔 澤倫斯基：比愛國者飛彈還罩 美烏密談拋新構想

烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（中）與庫許納（左）。（路透）

紐約時報報導，美國總統川普 的特使威科夫與庫許納6日首度訪問基輔，與烏克蘭 總統澤倫斯基 會晤，討論俄烏終戰方案的「新構想」，但細節相當有限。會談持續約3小時，英國、法國與德國國家安全顧問之後也加入討論。澤倫斯基形容會談正面且非常充實，但坦言「目前看來，烏克蘭恐怕仍將迎來又一個戰爭中的冬天」。

庫許納表示，川普政府正尋求建立「持久和平」架構，雙方也提出多項新構想；澤倫斯基證實，其中包括幾項「真正全新的構想」，但仍需進一步分析，暫未公開細節。威科夫稱，對莫斯科與基輔兩地會談成果「感覺很好」，雖然俄烏雙方仍需作出妥協，但美方認為已具備推動協議所需的條件。

這是威科夫與庫許納肩負停戰斡旋任務以來首度訪問烏克蘭。兩人過去曾多次前往俄羅斯，前一天才剛與俄國總統普亭會談。為確保美方代表行程安全，普亭更下令停止攻擊基輔3天。

澤倫斯基對此表示感謝，並開玩笑說兩人帶來的保護，比愛國者防空系統還有效，還笑稱「常來一點」。

俄烏戰將近5年，近期兩軍加劇空中攻防，試圖在停戰談判前取得優勢。外界原本就不預期此行能立即取得突破，主要目的是為重啟正式談判鋪路，美方斡旋下的俄烏談判預計9月底恢復，時間點落在俄羅斯國會選舉後、美國期中選舉前。

截至今年2月，威科夫與俄烏談判代表已把先前擬議中的20點和平方案縮減至兩大爭議，包括俄占核電廠管理，以及頓巴斯領土控制問題，但之後因美以對伊朗開戰，談判進程一度失焦。

澤倫斯基最新表示，此次與美方再度討論領土、安全與經濟保障，以及恢復談判的各種可能性；雙方也支持重啟美俄烏三方談判，庫許納稱希望很快能取得進展。

不過，烏克蘭對戰爭短期落幕仍不樂觀，並研判俄軍可能在冬季加大攻勢，試圖迫使基輔在談判中讓步。儘管俄軍近月推進放緩，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫仍稱，普亭向美方強調俄軍持續推進，並將達成既定目標。

澤倫斯基則表示，他已向美方強調，烏軍近期戰場處境有所改善，這也讓烏克蘭在未來與美俄談判時更有信心。