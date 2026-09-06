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美伊油輪互轟 伊朗在荷莫茲再設禁區 布蘭特逼近97美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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美軍中央司令部（CENTCOM）5日公布影片，顯示美軍在阿曼灣攻擊伊朗原油油輪K...
美軍中央司令部（CENTCOM）5日公布影片，顯示美軍在阿曼灣攻擊伊朗原油油輪Kylo。（路透）

美國和伊朗周末互襲油輪，伊朗還宣布將在荷莫茲海峽外劃設新的限制區，市場憂心這條全球能源運輸要道持續受阻，國際油價周一走高，布蘭特原油一度漲0.8%，逼近每桶97美元，西德州原油則在92美元附近。

美軍表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊以彈道飛彈攻擊兩艘美國軍艦後，美方報復攻擊三艘伊朗油輪，其中蘇伊士型油輪Kylo在阿曼灣沉沒，另一艘Stark I也在當地失去航行能力，超大型油輪Downy則在伊朗石油出口重鎮哈爾克島附近受創。美軍中央司令部表示，攻擊Kylo前已要求船員棄船，航運資料顯示，這艘油輪遇襲時並未載運原油。

伊朗隨後宣稱，已攻擊三艘未依核准航線通過荷莫茲海峽的油輪，以及企圖進入海峽的美軍無人機和無人水面載具，但未說明船隻是否遭擊中，目前也沒有獨立消息證實這些攻擊。

伊朗最高安全官員雷札伊（Mohsen Rezaee）表示，未來數日將在荷莫茲海峽外畫設新的限制區，範圍從美國海軍封鎖線延伸至波斯灣部分海域。伊朗革命衛隊海軍也再次警告船隻，不得使用未經伊朗核准的航線通過海峽。

美國能源部長萊特則表示，美軍不會減少在當地的海軍部署，將繼續以海上封鎖遏止伊朗石油出口，同時確保其他商船安全通過荷莫茲海峽。他表示，目前仍須仰賴美國海軍確保能源能從海峽運出。

荷莫茲海峽目前通行船隻仍寥寥無幾。Kpler資料顯示，周六僅一艘商品運輸船通過海峽。美伊在一段相對平靜期後再度交火，上周已帶動油價大漲；布蘭特原油今年迄今漲幅接近60%，中東戰事和俄伊戰爭也使柴油等成品油漲勢更為猛烈。

伊朗國會議長、先前停火談判首席代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周日更警告，「對等回應」的時代已經結束，今後任何侵害伊朗利益和安全的行動，都將遭到「更快、更重、更痛苦的回應」。

新加坡時間上午6時04分，11月交割的布蘭特原油期貨上漲0.2%，報每桶96.52美元；10月交割的西德州原油期貨上漲0.5%，報每桶91.95美元。

精華 FAQ

  • 美伊互襲後，荷莫茲海峽通行船隻明顯減少，伊朗又宣布劃設新限制區並警告改道，讓全球最重要的能源運輸航道面臨更大不確定性。

  • 主要因市場擔心荷莫茲海峽受阻會影響原油出口與運輸安全，加上美伊再度交火升高地緣政治風險，推動布蘭特原油一度逼近97美元。

  • 美方稱已報復攻擊3艘伊朗油輪，其中1艘沉沒、1艘失去航行能力；伊朗則宣稱攻擊未依核准航線通過海峽的油輪，但未獲獨立證實。

伊朗 美伊 荷莫茲海峽

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