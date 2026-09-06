戰事升溫 美軍航母及驅逐艦遭襲後 回擊炸伊朗3艘油輪

美國中央司令部5日在社群媒體X上發布一段攻擊伊朗油輪的影片，但未明確指出地點。(CENTCOM X平台)

過了將近一個月的相對平靜之後，美伊兩國再次爆發衝突，荷莫茲海峽 及沿岸的伊朗 土地再度成為攻擊目標。美國軍方5日表示，在海軍艦艇遭到伊朗彈道飛彈 襲擊後，美軍空襲了三艘伊朗油輪，此次衝突顯示局勢顯著升溫。

美聯社和Politico報導，就在川普總統試圖將衝突輕描淡寫為「小事」(small potatoes)的第二天，美伊衝突再次升級。美軍聲明稱一艘航空母艦和一艘驅逐艦在該地區巡弋時躲過了伊朗多次無端襲擊，沒有美軍傷亡。而美軍發動空襲回擊後，兩艘伊朗油輪永久癱瘓，第三艘未載貨的油輪則被摧毀。

伊朗國家電視台報導稱四枚美國飛彈擊中了一艘油輪，該油輪距離哈格島(Kharg Island)約六哩。伊朗出口石油的主要碼頭便在哈格島，負責伊朗約90%的原油出口，在戰爭期間曾多次遭到攻擊。川普雖多次威脅要摧毀哈格島的能源基礎設施，但他尚未下令發動足以癱瘓伊朗石油工業的打擊。

美軍亦表示一艘油輪在哈格島附近海域被擊中，另一艘油輪在荷莫茲海峽以東的西斯克港(Jask)附近被擊中。未載貨的油輪則在阿曼灣被摧毀，美軍稱已命令船員棄船；聲明也公布了空襲影片。

中央司令部(CENTCOM)指揮官古柏(Brad Cooper)5日聲明稱美軍向伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)傳達的訊息很明確：「如果你們襲擊我方兩艘艦艇，我們將讓你們付出更大的經濟代價——摧毀你們的三艘船。我們將毫不猶豫地保衛美國軍隊，如有必要，我們將摧毀伊朗為數不多且易受攻擊的石油船隊。」

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)5日則在X平台發文稱只要美國船隻遭到襲擊，美軍就會打擊伊朗油輪，「伊朗的油輪船隊毫無防禦能力，伊朗沒有海軍或空軍。我們的飛機、船、潛艇可以全部打擊它們。」伊朗國家廣播5日稍晚報導稱，伊朗又襲擊了三艘油輪和三艘美國船隻作為回應，但該消息尚未得到證實。

美軍實施海上封鎖切斷伊朗原油出口後，德黑蘭承受巨大經濟壓力。英國海事貿易行動辦公室(United Kingdom Maritime Trade Operations)稱在中央司令部宣布封鎖行動之前，該地區上周已有五艘商船遭到攻擊，伊朗攻擊主要針對商船、區域能源基礎設施，及美國在該地區的軍事基地。

美軍5日對三艘伊朗油輪進行報復攻擊。圖為停在伊朗阿巴斯港邊的油輪，並非新聞當事船隻。（美聯社）