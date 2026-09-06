川普呼應范斯：美伊衝突非戰爭 是「小事一樁」

川普總統呼應副總統范斯說法，指美伊衝突不是戰爭，是小事一樁。（美聯社）

對於副總統范斯 3日說，不會稱美伊 衝突為戰爭，總統川普 4日在白宮橢圓辦公室指稱，「很多人不說這是戰爭。我說是軍事衝突，因為對我們是小事一樁，不是什麼大事；說我們現在沒在打仗，其實很符合事實；（美軍）仍對伊朗發動間歇性打擊，（但）現在沒有（真正）交戰」。

川普說，「這（美伊戰爭）不是什麼大事。我們處理過委內瑞拉（即他1月下令美軍入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛）；我們所做的一切令人難以置信。我們接管委內瑞拉，基本上也已經接管伊朗」。

即使2月底開戰的這場戰爭已造成數千名伊朗人喪生和18名美軍官兵陣亡，川普仍形容不過小事一樁，且再將這場戰爭與越戰及阿富汗戰爭釀成的傷亡及歷時相提並論。

川普還又一次提到，美軍視情況可能很快就會對伊朗中部的伊斯法罕省納坦茲附近的神祕地下核設施「鎬山」發動空襲。但德黑蘭此前聲稱，鎬山內部早就清空，已無能提煉濃縮鈾的離心機。

波斯灣的伊朗石油樞紐哈格島附近5日傳出多起爆炸聲，三艘伊朗油輪被攻擊。對此，美國中央司令部表示，鑒於伊朗伊斯蘭革命衛隊試圖以彈道飛彈攻擊美軍一艘航艦及一艘驅逐艦，因此加以報復。

另外，紐約時報與美國哥倫比亞廣播公司（CBS）4日引述知情官員報導，在媒體披露「愛國者」防空飛彈等美國精密武器庫存的機敏細節後，川普政府8月展開大規模洩密調查，更罕見就美伊戰爭導致關鍵彈藥短缺等資訊外洩，對五角大廈聯合參謀部約50位成員進行測謊，但不包括美國參謀首長聯席會議主席凱恩。

知情人士對紐時說，此一展現強硬態度的行動，似乎不僅旨在揪出可能的洩密者，還想「殺雞儆猴」。

五角大廈發言人帕內爾聲明，該部不對內部人事或調查的事項置評，但非常嚴肅看待所有國安機敏資訊外洩的情事，並加以調查，且保護機敏資訊對確保美國與部署在全球的美軍安全至關重要。

此次調查規模可謂空前，過去從未對美軍高層實施大規模測謊。自2000年至2002年擔任美國海軍軍法署長的退將古特回憶說，「我從未見過測謊被如此廣泛使用，或用在如此高階官員身上。以我的經驗來看，這是前所未有」。