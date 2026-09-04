魯比歐將出訪拉美 討論震災、打擊毒品

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）下周將訪問南美洲國家哥倫比亞 、厄瓜多及秘魯，討論美國對哥倫比亞震災救援的支援、深化共同打擊威脅西半球的毒品恐怖主義合作，以及經貿關係。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天透過聲明表示，魯比歐將於8日至10日造訪哥倫比亞、厄瓜多及秘魯，以加強美國在該地區的關鍵夥伴關係。

皮戈特指出，魯比歐將與哥倫比亞的艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）新政府、厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）及秘魯的藤森惠子（Keiko Fujimori）新政府舉行會談，討論美國對哥倫比亞震災救援的支援、深化共同打擊威脅西半球之毒品恐怖主義（narcoterrorism）的合作，以及促進更深厚經貿關係所帶來的益處。

路透報導，魯比歐就任國務卿以來，已4度造訪拉美及加勒比海地區。他曾於2025年訪問厄瓜多，下周將是首度以國務卿身分出訪哥倫比亞和秘魯。

哥倫比亞於8月10日發生7.4強震，造成約300人罹難、數千人受傷，當時艾思普雷雅才就任總統3天。

保守派領袖藤森惠子於7月28日宣誓就任秘魯總統，極右派的艾思普雷雅為美國總統川普（Donald Trump）的盟友。外電報導，近期多位當選的拉美領袖均主張與美國建立更緊密的關係，並對犯罪採取更強硬的政策。