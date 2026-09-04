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不算戰爭？川普稱美伊衝突「小事一樁」 又揚言轟伊朗鎬山

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室發表談話，宣布協助農牧業者擴大肉品加工的措施。(...
美國總統川普4日在白宮橢圓辦公室發表談話，宣布協助農牧業者擴大肉品加工的措施。(美聯社)

美國與伊朗衝突已持續超過6個月，造成18名美軍官兵死亡及汽油價格飆升。不過，美國總統川普4日再度淡化戰事，稱這場戰爭對美國只是「小事一樁」，並暗示可能攻擊伊朗地下設施「鎬山」（Pickaxe Mountain）。

CNN與福斯新聞報導，副總統范斯3日表示，大規模作戰行動幾個月前就已結束，因此現在的美伊衝突不應算是「戰爭」。川普則在橢圓形辦公室表示：「很多人不說這是戰爭。我說是軍事衝突，因為對我們來說只是小事一樁，不是什麼大事。」

儘管美伊雙方仍不時互相攻擊，川普仍稱戰事只是斷斷續續、規模不大，美軍也只是間歇性發動攻擊。他表示：「說我們現在沒有在打仗，其實很符合事實。現在沒有戰鬥。」

川普政府先前已表示，正逐步將重心從軍事行動轉向經濟施壓，透過制裁伊朗的貿易夥伴打擊伊朗經濟，但目前仍未制裁伊朗最大經濟命脈中國。川普本月將以國是訪問規格接待中國國家主席習近平，4日也淡化北京對伊朗的支持，表示：「他們其實沒有真正介入。中國介入得非常少。中國本來可以大量介入。」

川普還大談可能繞過荷莫茲海峽的新航線與輸油管線，包括一條經由敘利亞的陸路替代路線，並稱荷莫茲海峽最後會變成「一條糟透了、其實已經沒什麼必要的海峽」。

他也暗示，美國可能攻擊伊朗納坦茲核子設施附近、防禦嚴密的「鎬山」地下設施，美國情報部門正密切監控當地活動。他說：「我們可能很快就會打擊鎬山。只要情況不對，我們就打他們。我們會狠狠打擊他們。」

川普最後仍堅稱美伊衝突只是「軍事衝突」，而且斷斷續續，可以理解有人不說這是戰爭。他表示：「我覺得怎麼說都不重要，重要的是我們已經取得巨大成功。」

精華 FAQ

  • 川普在橢圓形辦公室表示，很多人不把這件事稱為戰爭，他則認為只是軍事衝突，對美國來說是「小事一樁」。他還強調目前沒有戰鬥，衝突是斷斷續續且規模不大。

  • 范斯3日表示，大規模作戰行動其實在幾個月前就已結束，因此現在的美伊衝突不應被視為持續中的戰爭。川普也沿用這種說法，稱情勢已非全面交戰。

  • 川普一方面提到以制裁伊朗貿易夥伴來施壓，另一方面又暗示可能攻擊納坦茲附近的鎬山地下設施。他同時談到繞過荷莫茲海峽的新航線與輸油管線，以削弱伊朗戰略影響。

川普 伊朗 范斯

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