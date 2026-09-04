伊朗婚禮遭炸4死 疑美彈藥直擊 范斯：不知戰事能否期中選前結束

專家研判，伊朗南部1日舉行的婚禮被炸，可能來自美國武器的直接襲擊，是自2月發生誤炸小學後，再受民眾關心的事件。圖為現場屋頂被炸出大洞。（歐新社）

路透3日報導，伊朗 南部沿海城鎮古希斯塔克(Kuhestak)本月1日晚間發生婚禮會場爆炸事件，造成三名婚禮賓客與一名行經電信塔附近的16歲騎士死亡，以及至少68人受傷。路透取得並經過專家鑑定的影像顯示，這起事件極可能是美軍彈藥直接命中該建築物的屋頂所致，而非攻擊鄰近目標後反彈造成的二次傷害。

英國陸軍退役准將科列特(Gareth Collett)專精反恐炸彈處理事務，他分析指出，「(伊朗婚宴會場)既有的證據顯示，這是美國空投的500磅炸彈，而非伊朗的防空飛彈。」

美軍中央司令部證實美軍1日空襲伊朗南部，目標包括伊斯蘭革命衛隊的防空設施、雷達系統和通訊設備，藉此報復伊朗攻擊美軍在波斯灣地區的基地。

兩位匿名美國官員透露，美軍1日的攻擊針對古希斯塔克地區的電信塔，其中一個目標距離婚禮場地僅約135公尺(約442呎)。

副總統范斯 (JD Vance)表示，「我們正在調查這起爆炸事件，因為我們很關心，我們想知道真相。」

古希斯塔克這起事件再次引發人們對美伊衝突導致平民傷亡的憂慮，今年2月28日，美軍飛彈擊中伊朗南部米納布(Minab)女子小學，造成至少175人死亡，其中大部分是兒童。

范斯3日坦言，無法保證美伊戰事在11月期中選舉前結束。范斯在白宮記者會上表示，「目前沒有攻擊事件發生，但我知道有些地方的緊張情勢升溫」。他強調，美伊「衝突」不能稱作「戰爭」，雙方本周雖然再度交火，但美國已結束與伊朗的主要作戰行動，如今重點在於確保德黑蘭當局無法持續干擾商業石油運輸。

被記者追問這場衝突何時會結束時，范斯坦承：「伊朗人什麼時候才會停止對船隻開炮？我不知道這個問題的答案。」范斯排除在德黑蘭停止鎖定商船前展開談判的可能性。

伊朗戰事已進入第七個月，不僅拖累川普總統的支持度、推升油價，也讓必須在11月確保國會微弱多數的共和黨候選人承受更大壓力。

美軍目前派駐中東的軍力超過5萬人，同時增派將近20艘軍艦執行封鎖，部分兵力自歐洲及印太地區調度而來，駐防時間也比預期長。

路透分析，美軍1日的攻擊目標應該是距離婚禮現場135公尺(約442呎)的電信塔。（路透）

副總統范斯(JD Vance)。（路透）