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川普否認美軍缺彈 美智庫卻估算出6大關鍵武器庫存告急

編譯周辰陽／即時報導
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美韓兩軍2022年6月6日在南韓一處未公開地點舉行聯合軍演，期間發射一枚ATAC...
美韓兩軍2022年6月6日在南韓一處未公開地點舉行聯合軍演，期間發射一枚ATACMS地對地飛彈。（路透）

川普總統在美伊戰爭已持續超過6個月之際，否認美國出現重大彈藥短缺。不過Axios指出，國家安全專家警告，美國多項關鍵武器庫存正在下降，未來數年可能限制美軍的軍事選項，並使美軍人員、基地及盟友面臨更大風險。

川普3日表示，有關軍方武器庫存偏低的報導「實際上是叛國行為」，而且並不正確。他在真實社群寫道：「我們擁有幾乎用不完的中高階彈藥，數量遠遠超過這場戰爭，或任何其他極不可能發生的戰爭所可能需要的程度！」

不過，自美伊戰爭2月開打以來，飛彈防禦武器短缺問題持續加劇。美國國防部已達成數項協議提高產量，但武器生產需要時間，尤其要達到軍方所需的數量更非一蹴可幾。

戰略暨國際研究中心（CSIS）估算了數種美國武器庫存的規模，以及可能需要多久才能恢復。由於確切庫存數量屬於機密，因此這些數字大多是估計值。

愛國者

愛國者PAC-3 MSE攔截彈對於防禦來襲的彈道飛彈、巡弋飛彈及大多數空中威脅至關重要。美國除了保有自己的愛國者飛彈庫存，也使用這款飛彈協助烏克蘭抵禦俄羅斯，並協助供應另外17個使用愛國者系統的國家。

CSIS 7月估計，截至7月27日，美國在伊朗戰爭中已使用約1000至1400枚愛國者攔截彈，庫存剩不到840枚，直到2029年年中才會恢復至戰前水準。

薩德

全名為終端高空防禦系統（Terminal High Altitude Area Defense）的薩德系統，可在高空攔截彈道飛彈，也是保護軍事基地、部隊及盟友免受攻擊的重要防空武器。

CSIS估計，截至7月底，薩德飛彈庫存約剩250枚，低於戰爭開始前的約450枚，預計要到2029年年中至年底之間才能恢復至戰前水準。

戰斧

戰斧長程飛彈（Tomahawk）由海軍艦艇及潛艦發射，用於打擊陸上目標。CSIS指出，戰斧是戰爭中的關鍵彈藥，而且「在對中國的戰爭中將至關重要」。

華盛頓郵報報導，戰前庫存介於3100至4500枚之間。CSIS認為，已有超過1000枚戰斧飛彈投入伊朗戰爭，美國要到2030年底至2031年初才能補足庫存。

ATACMS與PrSM

ATACMS與PrSM都是地對地彈道飛彈。路透8月4日報導，美國已在伊朗戰爭中使用這兩款武器全球庫存的「幾乎全部」。

一些美國官員指出，如果沒有這些武器，美國就必須依靠從海上或空中發動攻擊，將提高飛行員及軍機面臨的風險。CSIS認為，PrSM庫存可望在2026年底前補回，主要是因為年產量約為680枚。

JASSM

JASSM全名是「聯合空對地距外飛彈」（Joint Air-to-Surface Standoff Missile），是一種從空中發射的長程精準飛彈，可讓飛行員從遠距離打擊目標。

CSIS認為，截至目前，伊朗戰爭已使用超過1100枚JASSM，庫存可能在2027年年中恢復。

SM-3與SM-6

SM-3與SM-6攔截飛彈屬於美國海軍「標準飛彈」（Standard Missile）計畫的一部分，可相互配合作戰。SM-3可攔截彈道飛彈，SM-6則可防禦及攻擊水面目標。這兩款飛彈主要用於在海上建立飛彈防禦能力，有助於因應西太平洋地區的衝突。

SM-3與SM-6在伊朗戰爭中均未大量使用。但CSIS報告指出，SM-3庫存要到2029年初才能補回，SM-6則可能在2028年底至2029年初恢復。

精華 FAQ

  • 川普強烈否認美軍有重大彈藥短缺，還批評相關報導是「叛國行為」且不正確。他強調美國擁有幾乎用不完的中高階彈藥，足以應付這場戰爭或其他極不可能發生的戰事。

  • CSIS指出，愛國者、薩德、戰斧、ATACMS/PrSM、JASSM，以及SM-3與SM-6等武器庫存都受到消耗影響。部分武器要到2027年才可能恢復，較慢者甚至要等到2029年至2031年。

  • 報導指出，若飛彈與攔截彈庫存不足，美軍未來在防空、遠距打擊與海上防禦上的選項會變少，甚至更依賴海空平台出擊，這將提高飛行員、軍機、基地與盟友面臨的風險。

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