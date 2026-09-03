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川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

美伊衝突拖入第7個月 范斯稱不是戰爭 坦言不知何時結束

編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯3日在白宮舉行記者會。（美聯社）
美國副總統范斯3日在白宮舉行記者會。（美聯社）

美國與伊朗衝突進入第七個月，期中選舉也日益逼近，美國副總統范斯3日表示，目前不會把美伊之間的戰鬥稱為一場「戰爭」，也承認無法預測衝突何時會結束，凸顯川普政府面臨的挑戰。

紐約時報與路透報導，白宮發言人李維特上周離職後，范斯是第一位在白宮新聞簡報室主持簡報的人，也是數周以來首次有政府官員在當地舉行新聞簡報。

美伊雙方2日才進行了一輪格外激烈的交火。伊朗指控美軍在一波攻擊中殺死參加婚禮的人，伊朗也對美國在中東各地的軍事目標發動攻擊。不過，被問到美伊戰爭是否會在期中選舉前結束時，范斯表示，美國已經結束與伊朗的主要作戰行動，華府目前重點是確保德黑蘭無法繼續干擾商業石油運輸。

范斯說：「我現在不會稱之為一場戰爭。現在沒有持續交火，我知道有些地方曾經爆發衝突。」

川普描述美伊衝突時，態度往往比較強硬，對於德黑蘭若繼續攻擊荷莫茲海峽油輪會採取什麼行動，語氣也愈來愈好戰。不過，范斯一再被問到這場戰爭何時結束時表示，結束衝突的前提是伊朗停止向商業船隻開火，並排除在德黑蘭持續攻擊商船期間進行任何談判。

他說：「伊朗人什麼時候會停止向船隻開火？我認為現實是，我不知道這個問題的答案。」

范斯也「極度懷疑」伊朗官方媒體報導美軍過去幾天攻擊擊中一場婚宴，並稱：「到目前為止，伊朗官方媒體對這場衝突的報導並不可靠。」

紐約時報一項視覺分析與一名武器專家的研判則得出結論，這場婚禮遭美軍一枚炸彈擊中。不過，范斯呼應川普過去的說法表示：「很不幸地，顯然，有時候事情就是會發生。」他說，美國目前沒有足以證實或否定相關說法的確鑿資訊，並強調政府不會蓄意以平民為攻擊目標。

精華 FAQ

  • 范斯表示，他現在不會把美伊之間的情況稱為「戰爭」，因為目前沒有持續交火；美方重點是結束主要作戰行動，並阻止伊朗繼續干擾商業石油運輸。

  • 他指出，衝突能否結束取決於伊朗是否停止向商船開火，但他坦言自己不知道答案，也無法預測時間點，並排除在攻擊持續時與德黑蘭談判。

  • 伊朗指控美軍攻擊造成婚禮賓客死亡，並對美國在中東的軍事目標發動反擊；白宮則質疑伊朗官方媒體不可靠，稱目前沒有足以證實或否定的確鑿資訊。

范斯 伊朗 紐約時報

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