川普稱荷莫茲海峽應改川普海峽 後又改口「隨口說說」

川普說，荷莫茲海峽既然已在美方控制之下，何妨改名川普海峽。(路透)

川普 總統2日表示，美方已控制伊朗荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)，並提議將其改名為「川普海峽」(Trump Strait)，該海峽是美國與以色列對伊朗發動戰爭以來的核心爭議所在。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，川普透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文提出這項建議，距離他日前簽署行政命令將安大略湖(Lake Ontario)改名為「美國湖」(Lake America)不到一周，當時正值美加貿易衝突升溫之際。

川普2日寫道，「既然荷莫茲海峽現在已在美國控制之下，我們是否該把它改名為川普海峽？就像美國本身一樣，它將會比以往任何時候都更『火熱』！感謝各位對此事的關注。川普總統。」

尚不清楚川普打算如何更改這條距離美國很遠的海峽名稱，安大略湖改名的行政命令指示內政部長柏根(Doug Burgum)更新地理名稱資料系統；Google與蘋果(Apple)近期已在地圖上更新名稱，但加拿大拒絕承認此名稱。

這並非川普首度改變國際地理名稱，他去年曾宣布將墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)，同樣面臨墨西哥及國際社會的反對。

安大略湖與墨西哥灣均與美國接壤，且兩者原有名稱已使用數百年。

目前不清楚川普是否真的打算推動荷莫茲海峽的更名計畫，他2日下午在白宮被問及是否真的打算更改荷莫茲海峽的名稱時，川普回答：「不、不，那只是隨口說說而已。」

川普政府多次堅稱伊朗已失去控制荷莫茲海峽的能力，該海峽在今年2月底的戰爭爆發前，承載全球約20%的石油貿易量；目前通過該海峽的船運量仍遠低於戰前水準，船舶追蹤數據顯示，隨著該地區的軍事攻擊行動暫停數周後再次出現，通行量再度下滑。

川普政府聲稱，若將沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國繞過荷莫茲海峽的輸油管道併入計算，該地區的石油出口總量目前已高於戰前水準。

美國能源部長萊特(Chris Wright)2日接受CNBC訪問時表示，8月31日當天通過荷莫茲海峽的原油量逾1700萬桶，創下戰時新高；而在衝突於2月28日爆發前，每天通過該海峽的原油與石油產品量約2000萬桶。

川普說，荷莫茲海峽既然已在美方控制之下，何妨改名川普海峽。(路透)

川普說，荷莫茲海峽既然已在美方控制之下，何妨改名川普海峽。(路透)