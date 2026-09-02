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林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休...
美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦在海上近9個月支援美伊戰爭，期間傳出艦上官兵心理健康惡化及部分重要食物短缺。該艦2日停靠泰國東部港口，讓超過260天沒有踏上陸地的約5000名官兵休整。

美聯社與衛報報導，美國大使館表示，「林肯號」自去年11月以來已部署286天，2日駛入泰國春武里府林查班港（Laem Chabang），是連續在海上264天後首次完整靠港休整。

長期部署後，「林肯號」艦體可見大片疑似鏽蝕斑塊，看起來至少需要重新上漆。艦長基勒（Dan Keeler）表示這是長期部署下的正常情況，但也承認，這艘航艦「看起來就像停車場裡的一輛髒車」。

對於艦上生活條件惡化的報導，基勒稱美國國內報導與實際情況存在落差。他表示艦上有充足食物，但因新鮮蔬果愈來愈難取得，後來停止供應，肥皂及牙膏也必須控管。他說：「就像第一次把孩子送去上大學一樣，第一次當水兵的人會抱怨食物與生活條件。我們確實被捲進一場選舉周期裡，然後像足球一樣被踢來踢去。」

被問及艦上傳出的自殺未遂事件時，基勒拒絕回答，僅表示調查仍在進行。至於川普聲稱270天的部署「遠遠不夠久」，他則說：「總統的言論僅代表他自己。」

「林肯號」官兵搭乘巴士抵達芭達雅後，日落後不得進入以艷舞酒吧聞名的6巷（Soi 6）等區域，也不得從事水上運動或前往藥局，以免取得在泰國不需處方、但在美國可能須憑處方取得的藥物。

官兵似乎被要求不要向記者談論艦上生活條件，但仍表示很期待踏上陸地、睡覺及回家。一名名叫布里斯（Breese）的水兵說：「現在感覺很不真實，就像在做夢一樣。」他也期待第一次品嘗泰國食物及認識新朋友。

基勒指出，「林肯號」很快就要返家，返航時程沒有重大延誤，但仍需定期靠港補給。至於未來部署，他說：「他們需要我們去哪裡，就會把我們調到哪裡。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為它在海上連續部署264天後才首次完整靠港，官兵長期未上岸休整，且傳出艦體鏽蝕、食物與生活用品短缺，以及心理健康惡化等爭議。

  • 艦長基勒表示，外界報導與實際情況有落差，艦上仍有充足食物，只是新鮮蔬果逐漸難補給而停供，肥皂和牙膏也需控管，屬長期部署下的正常狀況。

  • 官兵抵達泰國後可下船休整、睡覺、吃當地食物並與人互動，但日落後不得進入部分娛樂區，也不能從事水上運動或前往藥局，以避免取得特定藥物。

林肯 泰國 大使館

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