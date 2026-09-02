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航運巨擘中遠船隻 被爆「祕密情蒐」美官員指船隻暗藏設備

編譯中心／綜合報導
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中國中遠海運為丹麥船東定制的風電安裝船「峰盛」號7月交付啟航。中遠集團被爆利用船...
中國中遠海運為丹麥船東定制的風電安裝船「峰盛」號7月交付啟航。中遠集團被爆利用船上隱蔽設備，偵搜多國海岸的軍事通訊。(新華社)

兩名川普政府高層官員表示，中國國營航運巨擘中遠集團利用船上隱蔽設備，偵搜包括美國在內的目標國家海岸附近的軍事通訊。中遠集團與北京當局之間有長達數十年的情報蒐集合作關係。

中遠集團並未回應置評請求，中國駐華盛頓大使館也否認美方說法。

路透報導，要求匿名的官員表示，這項安排讓中國得以蒐集在歐洲、北美洲和亞洲執勤的艦艇與飛機的通訊訊號。

其中一名官員表示，船上的先進設備旨在讓中國能夠蒐集有關「軍事通訊技術與加密發展」的資訊。該官員還說，這項行動也讓北京得以監控對貿易和軍事航行至關重要的關鍵航道與海上路線。

官員並未詳細說明中遠集團船舶據稱使用的設備類型，只表示這些是「尖端訊號情報蒐集」平台，而非日常通訊硬體。

他們表示，北京利用蒐集到的資訊來鞏固其在領土爭議中的立場，並為外國軍事目標提供海上偵察和早期預警指標。

中國駐美大使館表示，中國政府絕不會要求任何公司或個人「違反當地法律在境外收集或提供數據、資訊或情報」。使館發言人劉鵬宇告訴路透：「我們反對藉由炒作所謂『情報蒐集』的論調來抹黑中國，這完全是毫無根據。」

美國海軍戰爭學院(Naval War College)2025年4月發布一份報告指出，中國人民解放軍很有可能正在利用該國的漁業和商業航運艦隊進行情報與監視蒐集。

五角大廈2025年1月將中遠集團列入與中國軍方有關聯公司名單中。這項認定雖然不涉及正式制裁，但會給公司帶來嚴重的聲譽損失，使其面臨美國政府的採購禁令。

儘管如此，中遠集團仍是停靠美國港口的全球頂尖航運公司之一，並在美國港口擁有多家貨櫃船碼頭服務的合資企業。

川普政府去年計畫對包括中遠集團在內的中國航運公司徵收數十億美元的港口費，試圖藉此振興低迷的美國造船業和航運業。

然而，川普去年10月與習近平達成為期一年的貿易戰休兵協議後，該計畫暫緩執行。這項協議將於11月到期，兩國領導人預計將在9月的會談中討論是否延長協議。

約翰霍普金斯高等國際研究學院(Johns Hopkins School of Advanced International Studies)的中國海洋戰略專家卡登(Isaac Kardon)指出，鑑於中遠集團與美國貿易之間的密切程度，美國政府可能難以根除這項安全疑慮。

卡登表示：「將中遠集團從我們的供應鏈和運輸網路中剔除，對美國貿易網來說，恐怕是一場有生命危險的手術。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 官員表示，中遠集團船隻利用隱蔽的尖端設備，偵搜靠近海岸的軍事通訊訊號，範圍涵蓋歐洲、北美洲與亞洲執勤的艦艇和飛機。

  • 中國駐美大使館否認美方說法，強調中國政府不會要求任何公司或個人違反當地法律，在境外收集或提供數據、資訊或情報，並稱相關指控毫無根據。

  • 因為中遠是停靠美國港口的重要航運公司，且在美國港口擁有合資碼頭業務。美方擔心其可能兼具商業與情蒐功能，進而威脅航道安全與軍事通訊。

川普 大使館

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