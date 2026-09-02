美伊又互轟… 傳伊朗民宅婚禮遭擊中5死數十傷

美國與伊朗1日再度互相攻擊，停戰似乎遙遙無期，荷莫茲海峽也持續遭到封鎖。（路透）

為了爭奪荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)控制權，美國與伊朗 1日再度交火，歷時六個多月的斷斷續續戰爭敵對再次升溫。川普總統說，伊朗周末期間企圖部署水雷，還向中東地區美軍人員開火，美國才會做出回擊，針對伊朗發動新一波報復攻擊。伊朗則向波斯灣發射飛彈與無人機做為反擊。

美軍1日打擊伊朗境內數個目標。伊朗地方官員說，正在舉辦婚禮的一處民宅遭美軍擊中，造成5人死亡，數十人受傷。

川普在電話訪問中對福斯新聞網表示，美軍打擊了伊朗的雷達。

境內有多個美軍基地的約旦表示，約旦武裝部隊報告顯示，總共攔截13枚飛入領空的彈道飛彈。科威特也有攔截敵對無人機的報告。

美軍8月30日攻擊據稱準備向荷莫茲海峽發射載水雷火箭的伊朗發射器，伊朗隨後便對美軍基地發射飛彈。川普30日稍早警告說，德黑蘭若報復美軍打擊就會遭受更強烈的攻擊，最後整個國家灰飛煙滅。

負責指揮中東地區美軍部隊的美軍中央司令部(U.S. Central Command)1日表示，打擊目標包括防空設施、雷達系統及海上資產。中央司令部司令古柏(Brad Cooper)上周在視訊演說指出，美軍已清除荷莫茲海峽中央主要航道「分道航行制區域」(Traffic Separation Scheme)的水雷，成為在美伊 衝突當中一個里程碑。

古柏表示，國際航道已經開啟，後續動能正在持續累積。

中央司令部說，就在古柏發表聲明的幾天後，伊朗卻準備向海峽發射載水雷火箭，因此美軍採取先發制人手段，攻擊拉拉克島(Larak Island)。

美國官員說，伊朗除了企圖部署水雷，還繼續向已經跟美軍協調得以低調進出波斯灣的船隻開火。

英國海事貿易行動辦公室(United Kingdom Maritime Trade Operations)說，最近幾天有數艘船隻被擊中。

華爾街日報1日分析，最新一波打擊最終可能有助於美國對伊朗保持經濟壓力，防止伊朗政權控制海峽，然而這些小規模衝擊卻也可能讓美軍陷入長期衝突；零星的戰火進一步消耗五角大廈彈藥庫存，引發民眾議論伊朗戰爭是否正在削弱美國遏阻中國、俄羅斯的能力。

今年8月大部分期間，就在美國官員辯論著消耗珍貴的攔截飛彈對伊朗以牙還牙是否有效之際，美國在很大程度上避免對伊朗襲擊做出回擊。

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