抽不了身？美總是開戰容易、終戰難 現今難題「和阿富汗戰爭相似」

美國長年揮之不去的戰爭困境，即開戰容易、終戰難。圖為美國國旗。（路透）

紐約時報30日報導，美國與伊朗 偃旗息鼓約一個月後，8月30日再度交火，這一天恰逢美國正式結束國史上最長的阿富汗 戰爭5周年，宿命般的前車之鑑凸顯美國長年揮之不去的戰爭困境，即開戰容易、終戰難。如今華府 又深陷前景黯淡的伊朗戰事，為何美國抽不了身？

美國自二戰後崛起為全球強權以來，打的幾乎每一場戰爭都面臨如何退出的難題。蘭德公司資深分析師霍恩（Andrew R. Hoehn）形容，美國過去數十年參與的許多軍事行動，實際上都像是在維持帝國秩序、美國價值，而非面對攸關國家存亡的威脅。

紐時指出，2011年美軍擊斃911主嫌、凱達組織首腦賓拉丹，是正式退出阿富汗戰爭的最佳時機，當時凱達組織已遭重創，美方同時意識到幾乎不可能徹底消滅阿富汗神學士組織。

然而，阿富汗戰爭期間執政的3任美國總統與國防部擔心，撤軍形同承認失敗，不僅可能折損美國在國際上的信譽，也等同拋下長期合作的阿富汗盟友；另一方面，美方也認為退出戰爭恐讓陣亡與負傷官兵的犧牲失去意義。政治領袖還得考量選舉代價，憂心輸掉一場戰爭會遭選民究責。

美國智庫「國防重點」中東計畫主任克蘭尼克（Rosemary Kelanic）形容，這就像加護病房，醫師明知病人終究會死，只希望不要死在自己值班時。

結果，美國錯過2011年的撤軍窗口後，又打了約10年，另有868名美軍喪命，直到2021年才全面撤軍，阿富汗戰爭成為美國史上最長戰爭。

紐時指出，美軍如今面臨的難題與當年在阿富汗相似。神學士組織當年是為自身生存而戰，如今伊朗領導層也是如此。相較之下，伊朗戰爭對美國並非攸關自身存亡，選擇退出所需承擔的代價也相對較低。

美軍仍可能重新打開荷莫茲海峽。曾任前總統布希政府五角大廈高階官員的曼肯（Thomas G. Mahnken）表示，這項任務「做得到」，但由於伊朗數十年來持續修築及強化陣地，可能需要投入一定程度的地面行動。

目前看來，這類行動在人命與財政上的代價，都高於川普與反對戰爭的美國民眾願意承受的程度。

紐時說，美國當年因為不願承認阿富汗戰爭打不贏，結果愈拖愈久。如今伊朗戰爭勝利前景同樣不明，美國是否又會因為不願承認失敗，而再次陷入一場永無止境的戰爭？