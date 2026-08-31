美委石油協議將持續25年 擬日產逾150萬桶

川普總統日前在社媒上表示已與委內瑞拉達成一百年的協議，開採委國石油；但委國代理總統羅德里格茲30日表示，協議只有25年，且委國不會出讓主權。（歐新社）

委內瑞拉 臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)8月29日表示，委內瑞拉與美國達成的能源協議有效期為25年，目標是將委國原油日產量提高到150萬桶，強調委內瑞拉絕對不會交出天然資源的主權。

委總統：將開發8塊新油田 但絕不交出石油 主權

路透報導，羅德里格斯29日晚間透過國營電視台VTV發表談話，盛讚美國與委內瑞拉達成的這項協議是「歷史性」的一步，將有助振興經濟、增加政府收入，並形塑國家未來。

羅德里格斯表示，這項為期25年的雙邊計畫，規畫開發17座戰略性油田，目標是日產量超過150萬桶；此外，日產150萬桶只是初步目標，整體計畫還包括開發八塊全新油田，作為委內瑞拉能源產業更廣泛擴張計畫的一環。

川普總統則在8月28日宣布，美國將部分控制委內瑞拉龐大的石油儲備，他押注美國企業能協助振興這個南美國家遭受重創的能源產業，同時為美國提供新的原油來源，藉此協助壓低美國的燃料價格。

川普當時並未透露太多協議細節，僅表示美國透過與私人企業合作，取得委內瑞拉逾650億桶已探明石油儲量(proven oil reserves)的多數控制權。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，但受到多年投資不足、管理不善及制裁影響，目前日產量僅約125萬桶，遠低於其生產潛力。

羅德里格斯表示，若以每桶65美元的基準油價估算，這項協議預計可為委內瑞拉政府帶來約2090億美元的收入，但她也坦言原油價格可能波動。

羅德里格斯說，根據這項安排，每生產並銷售一桶原油，約有19美元將直接流入委內瑞拉，顯著增加政府收入。

羅德里格斯強調，委內瑞拉保留對其天然資源的所有權與主權(ownership of and sovereignty)，同時將運用資本、技術與營運專長，協助支持這個因制裁而遭受嚴重打擊的戰略產業復甦。

數十個親政府團體8月29日上午聚集在委國首都卡拉卡斯市中心，抗議美國介入委內瑞拉石油產業；然而，羅德里格斯在川普宣布協議後仍表示歡迎，稱這項協議將促進委內瑞拉的經濟成長並增加政府收入。

委內瑞拉官員準備本周簽署協議，授予美國企業等多家公司新的石油勘探與生產權。

兩名知悉談判內情的消息人士透露，美國石油巨擘雪佛龍(Chevron)是其中一家公司，目標是將其在委內瑞拉的合資企業過渡到該國新的能源框架當中。