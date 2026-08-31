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美委石油協議中間人 貝坦庫特捲貪腐、遭瑞士調查多年

編譯陳韻涵／綜合報導
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委內瑞拉國家石油公司油田內，廢棄的抽油機因年久失修而受損。(路透)
委內瑞拉國家石油公司油田內，廢棄的抽油機因年久失修而受損。(路透)

美國與委內瑞拉政府日前達成一項極不尋常的協議，內容涉及開發委內瑞拉豐富的石油資源，而美國政府的合作對象備受爭議。

紐約時報報導，現年46歲的委內瑞拉商人貝坦庫特(Alejandro Betancourt López)是極具影響力的爭議人物，他在2010年代因委內瑞拉政府授予他與合夥人一系列電廠興建合約而崛起；貝坦庫特等人當時毫無相關經驗，這批投資人因此被稱作「玻利瓦小子」(bolichicos)，意指從政府「玻利瓦革命」(Bolivarian Revolution)獲利的新一代商人。

貝坦庫特後來入股經營委內瑞拉西部馬拉開波湖(Lake Maracaibo)成熟油田(mature oil fields)的Petrozamora公司，該公司後來成為NABEP的核心資產。

貝坦庫特的個人銀行帳戶已遭瑞士蘇黎世的檢察官調查十多年，但他並未面臨正式指控。

NABEP總法律顧問莎拉·舒拉基(Sara Chouraqui)發表聲明指出，「貝坦庫特先生從來沒有在任何司法管轄區被指控犯罪。」

紐時指出，川普政府去年起開始關注貝坦庫特，當時正尋求能協助推進美國利益的合作夥伴；國務卿魯比歐(Marco Rubio)等華府官員對貝坦庫特提升石油產量的紀錄給予正面評價，美方認為，這在大多由國營油田主導且表現低迷的產業中，實屬相當罕見的成功案例。

川普政府的親近人士透露，貝坦庫特的營運績效讓川普政府選擇忽視多年來圍繞他的貪腐指控。

一位熟悉美國政府相關工作的人士表示，川普今年1月派遣美軍特種部隊逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolás Maduro)以來，川普政府一直仰賴貝坦庫特的協助，在委內瑞拉建立商業創投和夥伴關係。

知情人士透露，美國國務院官員今年曾試圖向瑞士政府施壓，要求瑞士方面放寬對貝坦庫特的調查，並要求英國政府解除貝坦庫特的旅行限制；此外，國務院也向貝坦庫特發放多次入境美國的簽證，好讓他能夠與川普政府官員會面。

(取自alejandro-betancourt.com)
(取自alejandro-betancourt.com)

精華 FAQ

  • 他在委內瑞拉石油與能源領域累積人脈與投資經驗，並被美方視為少數能推動產量上升的商人，因此成為協議的重要牽線者與合作對象。

  • 他曾在2010年代靠政府授予的電廠合約迅速崛起，外界質疑他與合夥人缺乏相關經驗卻獲得龐大利益，因此被視為「玻利瓦小子」的代表人物。

  • 川普政府認為他在提升石油產量方面表現突出，對低迷的委內瑞拉油業難得有效，因此願意忽視多年貪腐指控，並協助他處理部分國際調查與旅行限制。

石油 貪腐 委內瑞拉

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