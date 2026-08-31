川普：委內瑞拉石油是禮物 將用於補充美戰略儲備

川普總統表示，取得的委內瑞拉原油將優先補充美國的戰略儲備原油。（美聯社）

川普 總統30日表示，在近期與委內瑞拉 達成石油 協議下所生產的石油，將用於補充美國戰略石油儲備。近年來，為因應全球供應中斷和高油價，美國戰略儲備油大幅減少。

川普在社群媒體上發文稱，將啟動補充戰略石油儲備的進程。他將委內瑞拉石油描述為「委內瑞拉贈予美國人民的禮物。」

目前尚不清楚委內瑞拉石油協議能夠多快為美國戰略石油儲備提供石油，或能否在短期內為美國消費者帶來任何好處。川普28日宣布的這項協議旨在重振委內瑞拉遭受重創的石油產業，但要大幅提高產量，還需要大量的投資和基礎建設。

截至8月21日，美國戰略石油儲備約為2.9億桶，接近44年來的最低水準。此前，由於全球供應中斷，包括俄羅斯入侵烏克蘭和與伊朗的衝突，美國戰略石油儲備在拜登和川普政府時期持續減少。

川普總統28日宣布與委內瑞拉達成協議，美國將控制委內瑞拉龐大的石油儲備。他押注美國企業能夠幫助這個南美國家重振其遭受重創的能源產業，同時提供新的原油來源，以降低美國的燃料價格。

川普並未透露太多協議的細節，僅表示美國已透過與民間企業的合作，獲得了委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量的多數控制權。

委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，但由於多年來投資不足、管理不善和國際制裁，其日產量僅約125萬桶，遠低於其潛在產能。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）29日表示，委內瑞拉與美國的能源協議有效期將達25年，目標是將原油產量提高至每日150萬桶，同時維護國家對天然資源的主權。

羅德里格斯盛讚美國與委內瑞拉達成「歷史性」協議，將有助於委國振興經濟、增加政府收入，開創國家未來。

她表示，這項為期25年的雙邊計畫，規畫開發17座戰略性油田，目標是每日生產逾150萬桶。她並且強調，協議設定的每日150萬桶產量僅是初步目標，整體計畫還包括開發8座全新的產油區塊，以進一步擴張該國能源產業。