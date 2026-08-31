川普布局委內瑞拉石油 國防部擬占股35%

美國五角大廈，攝於7月15日。(美聯社)

川普 總統數個月來不斷宣稱他推翻委內瑞拉 領導人後，已經確保該國的石油 將歸美國所有。但當美國能源企業投資委國的速度和規模不如他所願時，政府想出了一個非同尋常的解決方案：讓美國政府自己成為投資者。這項協議是由兩國政府高層協商，其架構將使美國成為一家私人公司的投資者，而不是直接與委國政府交易。

華爾街日報報導，知情人士表示，美國計畫持有頗具爭議的委國商人貝坦庫特(Alejandro Betancourt Lopez)旗下的北美藍色能源夥伴公司(North American Blue Energy Partners，NABEP) 35%的被動股權，並取得以成本價購買該公司20%產量的優先權。

NABEP將有機會開發號稱蘊藏650億桶石油的17座油田，相當於委國石油儲量的五分之一。美國國防部則將大幅擴張其職權範圍，協助這項石油事業融資，並從未來的石油產出中獲取回報。

知情人士表示，國防部戰略資本辦公室(Office of Strategic Capital)計畫透過低價認股權證來建立這項投資，讓美國取得該公司的股權，而無須投入大量資本。該辦公室依法擁有有限權力，可透過貸款和擔保等方式，達成支持美國國安利益的交易。

貝坦庫特曾在委國能源交易中擔任仲介，並與臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)關係密切。他曾因涉嫌洗錢而在西班牙和瑞士接受刑事調查，但至今未受正式起訴。過去兩年來，他的NABEP已成為委內瑞拉第二大私人石油生產商，僅次於美國的雪佛龍(Chevron)。

參與談判的人士表示，由於伊朗戰爭曠日持久又不得人心，川普政府迫切希望宣布美國已在西半球確保一個長期原油來源，川普也希望把委國協議塑造成讓美國民眾免受中東動盪影響油價，依此在11月期中選舉取勝。

然而委國目前並不是主要石油生產國，每天僅生產約110萬桶，產量與北達科他州相當。川普政府曾試圖敦促包括艾克森美孚(ExxonMobil)和康菲石油(ConocoPhillips)等美國油企重返委國迅速恢復石油生產，但經過數月進展緩慢的談判後，大部分油企仍在觀望，許多公司因安全和法律問題不願投資委國破敗不堪的石油基礎設施。

川普宣布取得委內瑞拉650億桶石油儲備，圖為委內瑞拉國營石油公司總部前的雕塑。(路透)