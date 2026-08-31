相隔1個月再開火 美轟炸伊朗火箭發射陣地 伊襲約旦空軍基地回應

美國在時隔數周之後，攻擊伊朗在荷莫茲海峽旁的火箭發射陣地，圖為在德黑蘭展出的伊朗飛彈發射系統。(路透)

川普 政府宣布將以經濟施壓來結束伊朗 戰爭的幾天後，美軍30日攻擊了荷莫茲海峽的伊朗火箭 發射陣地，這是美軍一個月來首次軍事行動，伊朗也襲擊約旦兩個空軍基地作為回應。

美聯社、路透報導，中央司令部發言人霍金斯上校(Tim Hawkins)表示美軍30日在戰略港口城市阿巴斯港(Bandar Abbas)外海的拉拉克島(Larak Island)擊中了兩座伊朗火箭發射器，這是自7月底以來美國首次對伊朗發動攻擊。霍金斯稱：「我可以證實，今天稍早美軍在拉拉克島擊中了兩座伊朗火箭發射器。據觀察，伊斯蘭革命衛隊部隊準備向荷莫茲海峽發射攜帶水雷的火箭。」

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社(Tasnim news)亦報導稱美國對拉拉克島發動了無人機攻擊。據伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊表示這起攻擊造成數名士兵和公民受傷，並將得到德黑蘭的「回應和懲罰」；革命衛隊發言人莫赫比(Hossein Mohebi)在一份由伊朗媒體發布的聲明中表示，30日的襲擊是「川普政府在經濟戰中犯下的致命錯誤」，敵人將在軍事和經濟上付出代價。 美國在時隔數周之後，攻擊伊朗在荷莫茲海峽旁的火箭發射陣地，圖為在德黑蘭展出的伊朗飛彈發射系統。(路透)

而據半島電視台(Al-Jazeera)報導，伊斯蘭革命衛隊又透過伊朗媒體發表聲明，發動飛彈和無人機聯合行動襲擊了約旦境內的胡笙國王(King Hussein)、阿茲拉克(Al Azraq)空軍基地，摧毀了「技術和維修基礎設施以及敵方戰鬥機部署點」，造成了重大損失。「侵略與罪行無法扭轉敵人在企圖削弱伊斯蘭共和國對荷莫茲海峽控制權時的絕望處境，每一次襲擊都將遭到更加毀滅性的回應。」

美國軍方上一次確認對伊朗發動攻擊是在7月29日，當時宣布將猛烈打擊數十個伊朗革命衛隊目標如沿海監視和防禦設施。8月1日川普總統宣布，應海灣盟國卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國的要求，他下令軍方暫停攻擊。川普上周表示，荷莫茲海峽國際水域的所有水雷已被引爆或清除，並已告知伊朗任何嘗試布放新水雷的船隻都將被摧毀。 美國在時隔數周之後，攻擊伊朗在荷莫茲海峽旁的火箭發射陣地，圖為在德黑蘭展出的伊朗飛彈發射系統。(路透)