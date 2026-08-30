美軍再炸伊朗 因革命衛隊欲重布水雷 油價漲逾2% 升破90美元

美軍周日空襲拉拉克島上的兩座發射器，理由是伊朗革命衛隊企圖重新布雷。圖為船舶航行於荷莫茲海峽附近。路透

美國與伊朗 在荷莫茲海峽 短暫降溫數周後，軍事衝突再度升高。美軍周日空襲伊朗革命衛隊在拉拉克島（Larak Island）上的兩座發射器，理由是伊方準備將水雷射入海峽，伊朗隨即揚言報復。這場攻擊顯示，川普政府一面加強經濟制裁，逼迫伊朗重返談判桌，一面仍動用武力維持航道通行。油價 因供應風險再起而走高。

美國中央司令部發言人霍金斯表示，美軍觀察到伊朗伊斯蘭革命衛隊正準備發射載有水雷的火箭，將水雷布入荷莫茲海峽，因此先行發動攻擊。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，美軍以無人機空襲拉拉克島，造成數名軍人和平民死傷。伊朗革命衛隊表示，德黑蘭將作出回應並施以懲罰。

這是美軍自7月底以來首次已知對伊朗發動攻擊，打破持續數周的相對平靜。美國總統川普上周宣布，荷莫茲海峽國際水域內的水雷已全部引爆或清除，並警告伊朗，任何試圖重新布雷的船隻都將被摧毀。

儘管美軍上周宣布完成主要航線的掃雷工作，海峽航運尚未恢復正常。追蹤貨運的交易員估計，目前每天約有600萬至800萬桶原油通過。伊朗媒體則表示，船舶只能沿德黑蘭批准的路線有限度通行，且須支付通行費。

此次軍事行動發生之際，美伊外交僵局未見突破。伊朗外長阿拉奇上周曾表示，重啟與美談判並非不可能，但強調美方必須理解，施壓不會奏效。

軍事行動之外，川普政府也以經濟壓力逼迫伊朗談判。美國財長貝森特揚言對伊朗及其貿易夥伴發動經濟猛攻，包括制裁協助伊朗交易的銀行。美國財政部上周提出規則草案，擬切斷埃及第二大銀行埃及銀行（Banque Misr）在阿拉伯聯合大公國的分行與美國金融體系的往來。貝森特並表示，本周將制裁第二家與伊朗有業務往來的銀行。

美方也將與盟國討論停止購買伊朗石油，施壓對象包括吸收伊朗約90%石油出口的中國，但目前尚未與盟國達成協議。分析人士對美國目前採取的措施反應冷淡。

荷莫茲海峽衝突再起，迅速反映在能源市場。11月交割的布蘭特原油升破每桶90美元，西德州原油逼近86美元。布蘭特原油本月震盪區間接近每桶17美元。