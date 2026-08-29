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美伊戰爭打了半年 世界變了…但方向非如川普所願

編譯廖振堯／綜合報導
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美以對伊朗戰爭已經打了六個月，世局已大幅改變，圖為泊靠阿曼的船隻。(路透)
美以對伊朗戰爭已經打了六個月，世局已大幅改變，圖為泊靠阿曼的船隻。(路透)

自從美國和以色列伊朗發動攻擊以來，戰爭已持續了六個月，華府和耶路薩冷原本希望透過武力改變中東格局，推翻德黑蘭的宗教政權，扶植一個親西方的政府，但此一目標至今仍未能實現。半年來中東地區確實發生了變化，但並非如美以所願，正如曾在拜登政府擔任近東事務助理國務卿的前大使里夫(Barbara Leaf)所說，美以最終得到的是個「強硬且極其激進的政權」。

伊朗更激進：沒放棄核計畫 還把荷莫茲海峽當武器

美聯社報導，伊朗在數個方面都找到應對方法，展現出強硬韌性，即使戰爭爆發前伊朗似乎來到40多年來最脆弱的時刻：貨幣暴跌引發了史上最大的反政府抗議活動，接著1月殘酷鎮壓造成數千人死亡。伊朗首先挺過了最高領導人遇刺和數周的猛烈轟炸，接著封鎖了荷莫茲海峽，這條重要的石油和天然氣貿易通道令全球經濟陷入動盪。如今伊朗決心永久控制荷莫茲海峽，以此來抵禦未來的襲擊並爭取其他讓步，同時堅守其備受爭議的核計畫。

阿拉伯盟友動搖：美國保護傘出現漏洞 尋找新的安全選項

在衝突期間，海灣阿拉伯國家發現幾十年來一直依賴的美國安全保護傘出現了令人擔憂的漏洞，一些國家正在尋求替代方案。美國為保護這些富裕的石油出口國，在該地區建立了龐大的軍事基地網路，但並未嚇阻伊朗的報復攻勢，以飛彈和無人機瞄準了那些原本希望置身事外的海灣國家，包括其美軍基地、關鍵能源基礎設施、海水淡化廠等等，使得美軍防空系統疲於奔命，還消耗了先進的攔截飛彈。

沙烏地阿拉伯上個月與巴基斯坦、土耳其簽署了一項新的防衛協議，似乎顯示美國盟友也可能會尋求新的安全選項。然而選擇有限，專家指出海灣國家的困境在於除了與美國建立全方位國防和安全網之外，沒有其他可行的替代方案。

以色列眾叛親離：在國際上日益孤立 與沙烏地關係更難正常化

而以色列雖然重創敵人，也面臨眾叛親離的風險，在國際上日益孤立、被廣泛指控在加薩犯下種族滅絕罪，總理內唐亞胡也被國際刑事法院以反人類罪起訴。以色列在美國的支持率也空前下滑，一些公開批評以色列的人士在民主黨初選中獲勝；超過一半的眾院民主黨議員投票削減了對以援助，連右翼人士都開始批評以色列。

除了美國國內情緒惡化以外，以色列與其他國家建立更緊密聯繫的可能性也愈來愈小，美以長期以來的另一個願望：以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化的前景似乎也愈來愈渺茫。

精華 FAQ

  • 沒有。文章指出，美國和以色列原本希望藉由武力推翻德黑蘭宗教政權、扶植親西方政府，但半年後這些目標都未實現，反而讓伊朗展現更強韌的反制能力。

  • 伊朗不僅挺過領導層遇襲與猛烈轟炸，還封鎖荷莫茲海峽，藉此衝擊全球能源市場；同時持續堅守具爭議的核計畫，並把海峽控制權視為未來對抗美國的籌碼。

  • 海灣國家發現美國安全保護傘有漏洞，防空系統疲於應付伊朗飛彈與無人機攻勢，因此開始尋找替代方案；以色列則因加薩戰事與國際指控而日益孤立，與沙烏地正常化也更渺茫。

伊朗 以色列 荷莫茲海峽

上一則

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