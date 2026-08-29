川普稱達成「史上最大石油交易」：美將控制委國650億桶石油

委內瑞拉國家石油公司油田內，廢棄的抽油機因年久失修而受損。(路透)

美軍在川普 總統指示下抓捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)並將其帶回美國受審至今已近九個月，川普28日表示美國剛與委內瑞拉達成「世界有史以來最大的石油 交易」：美國將控制委內瑞拉650億桶的石油儲備。

川普在「真實社群」(Truth Social)上寫道，國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)密切合作，並透過與民營企業合作確保委內瑞拉超過650億桶已探明石油儲量中，美國擁有多數控制權，而美國納稅人無需為此支付任何費用。「這項歷史性交易使美國的石油儲量翻了一倍以上，大大增加了我們的石油供應，並將在未來很長一段時間內大幅降低所有美國人的汽油價格，同時幫助委內瑞拉邁向巨大的成功與繁榮。這項交易將大大加強委內瑞拉和美國之間已經日益密切的關係！」

美聯社報導，委內瑞拉擁有世界最大的石油儲量之一，估計地下原油儲量達3030億桶。根據能源資訊署(EIA)，這約占世界石油供應量的17%。與世界其他地區還需要勘探的未開發石油不同，專家指出委內瑞拉地下石油儲量大部分皆已知且測繪完成。只是由於基礎建設破舊，委國石油產量僅占全球總產量的約1%。

馬杜洛1月下台後的幾天後，川普提出了讓美國石油公司重返委內瑞拉開採石油儲備的想法。川普聲稱委內瑞拉竊取了美國的石油，因為幾十年前委國前總統查維斯(Hugo Chavez)將大型石油企業國營化，包括數百項外國資產，美國石油企業的資產亦在其中。當時埃克森美孚(ExxonMobil)與康菲石油(ConocoPhillips)拒絕接受查維斯的條件，其在委資產隨即遭強行沒收；雪佛龍(Chevron)則選擇妥協，接受少數股東身分留下來與委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)繼續合資經營。

隨著伊朗戰爭已持續六個月仍未見結束跡象，川普正面臨愈來愈大的壓力，需要解決國內高油價問題。美國已動用其戰略石油儲備，8月初儲備跌破3億桶，較2026年初減少了超過1億桶。