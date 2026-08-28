我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影

美伊戰半年 川普喊任務完成 紐時：陷入自己造成的泥淖

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統25日在真實社群發布影像，以「任務完成2026」與前總統小布希的「任務未...
川普總統25日在真實社群發布影像，以「任務完成2026」與前總統小布希的「任務未完成2001-2021」對比。（取材自Truth Social @RealDonaldTrump）

川普總統對伊朗發動戰爭，28日屆滿6個月。儘管他發布自己的英雄形象照，宣稱「任務完成」，但事實並非如此，距離任務完成還很遠。紐約時報分析指出，川普當初以反對小布希（George W. Bush）總統的「無止境戰爭」為訴求上台，但美伊衝突如今已惡化成他自己造成的泥淖，沒有明確目標、明顯戰略，也看不到盡頭。

儘管川普向來缺乏耐心，但本周稍早明確表示自己「並不著急」，也否認現階段有意與伊朗談判。他如今陷入全面戰鬥與真正和平之間的困境，雖發出強硬威脅，卻不願恢復全面轟炸，也無法促成一項條件令人滿意的終戰協議，更沒有可以邀功的勝利，反而因戰爭衝擊美國經濟及共和黨秋季選舉勝算，付出政治代價。

這種不上不下的僵局可能持續很長一段時間，與川普2月底開戰時預測的4至6周閃電戰相去甚遠。荷莫茲海峽局勢仍不穩定，航運量只有戰前的一小部分。在看不到突破的情況下，美伊雙方都在測試對方能撐多久。

小布希2003年入侵伊拉克時任職於國務院的哈斯（Richard N. Haass）說：「這是一場慘敗，這就是殘酷的現實。川普可以宣布『任務完成』，也可以像經常做的那樣，試圖推銷這種說法，幾乎像是在創造現實，但這次很難讓人信服。沒有任何事情可以證明我們的處境變得更好，或這場戰爭值得。」

支持川普對伊朗開戰的人士則主張應保持耐心，認為他已大幅削弱一個激進危險的政權，而且美國人的傷亡遠少於小布希在伊拉克或阿富汗發動的地面戰爭，最終仍可能透過軍事或經濟壓力迫使伊朗退讓，讓美國長期而言更加安全。

無論結果如何，伊朗戰爭已成為川普總統任期內最大的外交政策豪賭，凸顯他第二任期與第一任期行事方式的不同。川普最初4年執政期間採取較為內向的「美國優先」政策，2025年重返白宮後反而更願意在海外動用力量，但他對伊朗開戰時提出的目標大多仍未實現。他吹噓已摧毀伊朗海空軍，但德黑蘭仍能攻擊美國在當地的基地及盟友；他預言伊朗人民將推翻壓迫者的「解放日」也未到來。

此外，伊朗支援當地代理恐怖組織的能力雖遭削弱，卻未消除。專家指出，伊朗也拒絕放棄已遭嚴重破壞的核計畫，未來仍可能重建。如今，迅速在伊朗取得決定性勝利的希望早已破滅，主要目標是找到一條能包裝成某種勝利的出路。

哈斯指出，推翻海珊（Saddam Hussein）的伊拉克戰爭及川普如今發動的戰爭，矛盾之處在於都讓伊朗變得更強大，使伊朗成為兩場戰爭的「戰略受益者」。川普當然不同意他的觀點，幾乎每個月都宣稱已戰勝伊朗。本周發布的「任務完成」貼文，則是模仿小布希2003年入侵伊拉克僅數周後，在林肯號航艦上站在寫有「任務完成」的布條前發表演說。

這項宣告後來被視為過早宣布勝利的象徵。如果川普看出了自己援引這一幕的諷刺意味，他並未表現出來，但許多其他人都看出來了。

精華 FAQ

  • 紐時認為這場戰爭並未帶來可稱為勝利的成果，反而陷入缺乏目標、戰略不明的僵局，成為川普自己造成的泥淖，且看不到盡頭。

  • 他原本宣稱要快速壓制伊朗、達成任務完成，但伊朗仍能攻擊美軍基地與盟友，核計畫也未放棄，代理勢力能力雖受損卻未消失。

  • 戰爭拖累美國經濟，也可能削弱共和黨秋季選舉勝算；同時荷莫茲海峽航運受影響、局勢不穩，讓美伊雙方都在測試彼此的耐力。

川普 美伊 伊朗

上一則

美財政部擴大對伊朗制裁名單 香港楷萌貿易被列其中

延伸閱讀

軍情高層開戰前都警告過 川普仍下令攻打伊朗 近半年仍難收場

軍情高層開戰前都警告過 川普仍下令攻打伊朗 近半年仍難收場
路透：川普外交成果有限 共和黨期中選舉恐陷苦戰

路透：川普外交成果有限 共和黨期中選舉恐陷苦戰
紐時：川普對伊朗策略顛三倒四 經濟諾曼第登陸要看中國臉色

紐時：川普對伊朗策略顛三倒四 經濟諾曼第登陸要看中國臉色
美伊60天停火大限到 紐時曝白宮早知談不成協議 川普重回老路

美伊60天停火大限到 紐時曝白宮早知談不成協議 川普重回老路

熱門新聞

川普總統24日在白宮。(路透)

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

2026-08-26 22:21
川普總統周四簽署文件，下令將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）。（路透）

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

2026-08-27 14:13
川普總統(左)與加拿大總理卡尼(右)，多次公開私下討論兩國關稅問題。圖為兩人6月在法國G7峰會上討論。(美聯社)

美消費者恐更痛苦…美加報復式關稅戰 加拿大瞄準美「最痛的地方」

2026-08-22 21:03
美加貿易談判，美方由貿易代表葛里爾(左)主談，到後期商務部長盧特尼克也插一腳。(路透)

美加貿易協定破裂 關鍵72小時 因為他全面翻盤？

2026-08-24 05:12
美國為癱瘓伊朗經濟而發動「經濟放逐行動」，卻避開身為伊朗最重要救命索的中國。（歐新社）

WSJ：美國下重手箝制 卻放過伊朗最重要救命索的中國

2026-08-25 07:51
美國總統川普27日在他的社群平台上，貼出一張自製的美國歷任最佳總統評比圖表。 （美聯社）

支持率跌谷底卻自封「最偉大總統」？ 川普把自己排在華盛頓、林肯前

2026-08-28 08:10

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開
支持率跌谷底卻自封「最偉大總統」？ 川普把自己排在華盛頓、林肯前

支持率跌谷底卻自封「最偉大總統」？ 川普把自己排在華盛頓、林肯前