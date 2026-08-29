為安大略湖出氣 加國渥太華「川普大道」 醞釀改名TACO

美麗的安大略湖畔，是戲水的好地方。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 在美加關係緊張下，渥太華市議會通過將川普路改名，並出現歐巴馬大道、TACO大道等提案；卡尼與柯林頓也公開強調安大略湖名稱不變。

美加關係緊張持續升溫，川普 總統將安大略湖(Lake Ontario)改名為「美國湖」(Lake America)；加拿大 首都渥太華市議會趕在他簽署行政命令前通過，要將一條以川普之名命名的道路改名為「歐巴馬 大道」或「TACO大道」。

CNN報導，渥太華市議會26日表決一致通過，要將這條位在渥太華中央公園附近、已以川普之名命名約25年的道路改名。這只是當地參考紐約市地名取名的名稱之一，其他還有史泰登路、麥迪遜公園等。

渥太華市議員蒂爾尼(Tim Tierney)表示，建議的新名稱包括：歐巴馬大道、安大略大道、加拿大大道、海狸大道、墨西哥灣大道、加拿大鵝大道、裴洛西大道，甚至是「TACO (川普總是臨陣退縮)大道」。

蒂爾尼表示，街道改名並非一朝一夕，需要獲得過半居民支持，還須經過公眾參與程序。

加拿大還有許多其他地方以「川普」命名，包括安大略省北部的川普湖，已有網友建議改名；以及一些島嶼和一條小溪。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)在社群媒體X發表聲明，內容使用一個地理學與水文學專有名詞。加拿大獨立新聞媒體DailyHive報導，卡尼貼文寫的罕見用詞「水域名稱」(Hydronyms，又譯水體名稱)，川普可能看不懂。

DailyHive報導指出，由於川普在現場演說時遇到艱深詞彙經常顯得有點吃力，卡尼在貼文裡使用了罕見用詞「水域名稱」。「水域名稱」意指湖泊、海洋或河流等水體的專有名詞。

卡尼發文最後一段寫道：「加拿大人同時明白，名稱現實意味著它叫安大略湖，以前、現在、永遠都是。」

川普2016年總統選舉對手、民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)27日也在X發文寫道：「它叫安大略湖。」

2025年9月一場白宮記者會上，川普曾把講稿上的藥品名稱「乙醯胺酚」(Acetaminophen)念錯，2024年3月在造勢活動上則念錯「委內瑞拉」(Venezuela)。