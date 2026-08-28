美伊初步和平協議已死？川普、德黑蘭都不想讓步 談判調解停滯

川普總統27日在白宮橢圓形辦公室受訪。(美聯社)

華爾街日報27日報導，知情人士透露，川普 政府多次告訴調解人，無意回到6月達成的美伊 初步和平協議條款，使本周一連串重啟外交程序的努力更加複雜。

川普總統6月簽署初步和平協議，原旨在重開荷莫茲海峽，並就伊朗 核計畫及停戰展開談判，卻在伊朗為宣示對這條重要水道的控制權而攻擊船隻後，數周內破局。知情人士指出，川普已採取經濟施壓伊朗的政策，願意等待觀察是否奏效，尤其不再對這份在美國被強烈批評為對伊朗過於軟弱的初步和平協議感興趣。

川普在戰爭大部分期間一直明確表示，有意透過談判結束衝突，但要達成一項看起來像勝利的協議並不容易。伊朗領導階層強硬派則堅持，美國必須承認德黑蘭對荷莫茲海峽的控制權、放鬆海上封鎖和制裁，並讓美國軍艦遠離波斯灣，使談判更加複雜。

伊朗保守派警告美國不要試圖背離6月協議，並將這份初步和平協議，尤其是第5條，解讀為承認伊朗有能力為開放海峽設定條件。調解人一直試圖說服伊朗放寬要求，並警告伊朗，否則美國將遠離這份初步和平協議。但雙方立場愈發強硬，使調解人缺乏重啟談判的明確框架。

知情人士透露，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）本周初前往德黑蘭，但此行進展有限。隨後，阿曼外交部長也前往伊朗，試圖就船隻通過荷莫茲海峽時使用的航道敲定協議。不過，這項談判已停滯數周，原因是伊朗尋求修改內容，以掌握更多船隻通行的控制權，而川普政府則抨擊阿曼讓步過多。

伯明罕大學研究員卡林（Umer Karim）表示，「舊初步和平協議在各方面基本上已經死亡」，雙方談判標準又已改變，進展將取決於其中一方是否向另一方對協議的解讀讓步；調解人要促成雙方達成某種妥協，也變得更加困難。倫敦皇家聯合軍種國防安全研究所資深研究員海勒耶（H.A. Hellyer）則說：「川普無論如何都想贏，這讓事情變得極其複雜。」