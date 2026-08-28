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盟友不敢信？美軍司令發影片稱：已清除荷莫茲水雷、航道已經開放

編譯葉亭均／即時報導
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美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。(路透)
美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）。(路透)

美軍駐中東最高指揮官在一段新公布的影片中表示，美軍已清除荷莫茲海峽航道上的伊朗水雷。此前，美國盟友曾對美國總統川普的類似說法表示懷疑。

美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）在27日晚間發表長達三分半鐘的影片，表示：「過去幾個月來，我們的部隊周密且低調地」清除了國際航運航道上的水雷。這項工作由潛水員、海豹部隊以及軍機共同執行。

古柏在影片中補充說：「至少可以說，當時的情況極具挑戰性且非常危險，但我們完成了任務。」影片還展示了詳細地圖與示意圖。他表示：「總而言之，如今國際航運航道已經開放，相關進展正在加速。」

然而，美國盟友私下已警告，由於荷莫茲海峽是中東石油、天然氣及肥料運輸的重要通道，該海峽很可能仍布有水雷。

自美國與以色列在2月底與伊朗爆發戰爭以來，水雷以及商業船隻遭到攻擊的威脅，已大幅限制荷莫茲海峽的航運活動。

彭博引述的知情人士透露，美軍可能確實已取得一些進展，但美軍行動尚未清除伊朗布設的所有水雷，而估計伊朗投置的水雷數量約在80至150枚之間。

美國官員則駁斥這項評估。一名了解美方立場、同樣要求匿名的人士表示，上述數字已經過時。

川普周三將荷莫茲海峽形容為「一條運作良好的海峽」，並再次重申他的說法，即海峽內已經沒有水雷。

美軍強調已清除荷莫茲海峽航道上的伊朗水雷。(路透)
美軍強調已清除荷莫茲海峽航道上的伊朗水雷。(路透)

精華 FAQ

  • 古柏在影片中表示，美軍過去幾個月已周密且低調地清除荷莫茲海峽國際航運航道上的水雷，並稱如今航道已經開放，相關進展正在加速。

  • 古柏指出，這項任務由潛水員、海豹部隊以及軍機共同執行。他也形容現場情況極具挑戰性且非常危險，但美軍最終完成了任務。

  • 因荷莫茲海峽是石油、天然氣與肥料運輸要道，盟友私下警告海峽可能仍有水雷；彭博引述人士也說，伊朗估計布雷80至150枚，未必已全數清除。

伊朗 荷莫茲海峽 川普

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