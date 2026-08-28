不滿川普政府打壓 48名學者「北漂」加拿大

川普政府打壓美國高等學府，導致頂尖學者出走，加拿大趁機網羅48位頂尖學者。圖為多倫多大學的聖喬治校區。(路透)

川普 政府處處打壓美國知名學府及科研機構，引發了學術界動盪，為加拿大 提供一個難得的機會，得以吸引頂尖人才「北漂」。

紐約時報報導，加拿大21所大學27日宣布聘請數十名研究人員，其中大部分來自美國。在即將造訪的64名研究人員中，有48人將從哈佛大學、耶魯大學 、麻省理工學院等頂尖美國大學離開，其餘則來自歐洲、亞洲、澳洲。

加拿大政府12億加元(約8.66億美元)創新投資計畫中，一部份便是招攬全球人才，去年12月宣布撥出超過5億加元(約3.64億美元)在全球暖化、人工智慧等具有戰略意義的研究領域廣聘學者及研究人員，除了第一批64人，第二批63名學者將於明年前往加拿大。

科學家通常不願意涉入政治，但有些學者不得不把他們離開美國的原因指向川普政府的打壓。麻州大學RNA治療研究所所長扎莫爾(Phillip Zamore)表示，他曾經認為美國熱中於以科學改善人類福祉，「但有一天我醒來，發現事實並非如此。…如果科學家不挺身捍衛真理，那就沒有人會了。」他已被蒙特婁的麥吉爾大學(McGill University)聘用加入醫學院，該校還聘請了其他五位研究人員。

營養學者霍爾(Kevin Hall)指責聯邦官員試圖掩蓋他關於超加工食品的研究，去年離開國立衛生研究院(NIH)，現在則已受聘於渥太華大學。

密西根大學土木與環境工程教授蓋克瑪(Seth Guikema)專攻自然災害建模，研究重點是氣候災害如何不公平地影響各個社區，而這項研究的資金越來越難籌集，只能另謀出路，將於明年1月入職西安大略大學，「每個國家都會根據自身情況設定資助重點，在支持對社會真正重要的研究領域上，我認為加拿大做得很出色。」

加拿大工業部長趙美蘭(Melanie Joly)在溫哥華宣布這批新聘人才時表示：「當一些國家削減科研經費、背棄學術自由時，我們卻在加倍投入科學。…多年後當我們回顧今天的聲明，我們將能深刻體會自身選擇所帶來的深遠影響。」