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戰爭近尾聲？傳華府重派外交官回中東 正值美威脅對伊朗經濟制裁

編譯林奇賢／綜合外電
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紐時報導，國務院內部文件顯示，被撤離的美國駐中東外交官，最快可能本周開始返回原先...
紐時報導，國務院內部文件顯示，被撤離的美國駐中東外交官，最快可能本周開始返回原先派駐的地點，意味著華府預期美伊之間不會再次全面爆發衝突。（路透）

一份內部文件顯示，被撤離的美國駐中東外交官，最快可能本周開始返回原先派駐的地點，意味著華府預期美伊之間不會再次全面爆發衝突。

根據紐約時報取得的國務院內部文件，最快可能本周縮減先前採取的緊急措施，讓美國外交人員返回中東。三名美國官員也證實了相關政策調整。

該文件指出，預定恢復較多人力編制的有在以色列、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、阿曼、伊拉克及科威特的大使館。

儘管美伊談判陷入停滯，讓川普政府揚言對伊朗祭出新的經濟制裁，美方也仍將推動這項重新部署人員的計畫。

目前及前任官員表示，重新派遣外交人員回中東，代表緊張情勢正在緩和。曾在歐巴馬政府時期擔任美國駐以色列大使的Dan Shapiro表示：「讓部分撤離的外交使團重新恢復人員配置，顯示政府認為這場戰爭正逐漸接近尾聲。」

美國前駐土耳其大使John R. Bass表示：「海灣地區仍限制外交人員攜帶家屬，顯示政府依然認為當地存在較高的風險。」「目前的威脅環境已低於30天、60天或90天前，但仍高於戰爭爆發前。」

2月底，在美國與以色列對伊朗發動攻擊的前一天，美國駐耶路撒冷大使館的非必要工作人員及其家屬獲准選擇離開以色列，費用由美國政府負擔。接下來幾周，隨著伊朗及其盟友以無人機和火箭攻擊美國在沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克及中東其他地區的外交據點，美國國務院陸續下令撤離在中東各地的外交使團。為了安全起見，派駐在其中一些國家的外交官，改為在家工作。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨25日盤中下跌3.3%，至每桶89.06美元；西德州中級原油期貨挫低3.5%，報每桶82.07美元。

精華 FAQ

  • 內部文件顯示，華府認為美伊之間不太可能再全面爆發衝突，因此開始縮減先前的緊急撤離措施，讓外交人員返回原先派駐地點。

  • 文件列出的重點包括以色列、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、卡達、約旦、阿曼、伊拉克及科威特等地的大使館，預定逐步恢復較多人力編制。

  • 並非完全穩定。前官員指出，海灣地區仍限制外交人員攜帶家屬，代表風險依舊存在，只是目前威脅已低於30天、60天或90天前。

伊朗 華府 黎巴嫩

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