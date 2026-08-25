我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

伊朗揚言暗殺川普么兒拜倫 宣稱掌握行蹤、懸賞千萬美元

編譯馬雯婷／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗放話要刺殺川普總統最小兒子拜倫。圖為拜倫去年1月出席父親川普的統統就職慶典。...
伊朗放話要刺殺川普總統最小兒子拜倫。圖為拜倫去年1月出席父親川普的統統就職慶典。(美聯社)

紐約郵報24日報導，伊朗國營媒體近日播出一段令人不寒而慄、長達三分鐘的影片，內容以幻想殺害川普總統最年幼的兒子拜倫(Barron Trump)為主題。外界認為，此舉顯示伊朗對川普及其家人的威脅進一步升級；與此同時，德黑蘭正準備面對美國即將祭出的新一輪嚴厲經濟制裁。

這段名為「Where to Kill Barron Trump」(要在哪裡殺死拜倫)的影片，聲稱展示這名20歲年輕人的行蹤，並宣稱他「受到全面監控」。影片中甚至出現紐約大學(NYU)宿舍的畫面。

根據Euronews對影片內容的翻譯，影片進一步宣稱已找出拜倫的Xbox、FIFA電玩遊戲及Discord帳號，甚至聲稱掌握其同學的帳號，並點名其中兩人。

影片還宣稱，已對這名美國總統最年幼的兒子懸賞1000萬美元。旁白甚至聲稱，「很多人都願意」出手暗殺他。

除了這段令人不安的影片，多項報導也指出，伊朗政權據稱已對拜倫的性命懸賞1000萬美元。不過，紐約郵報表示，目前無法獨立證實這筆懸賞是否確實存在，也無法核實影片所聲稱的拜倫行蹤，以及有關其同學的相關說法。

影片最後以一句極具威脅性的話作結，「這才只是開始！拜倫，等著我們！」

中東新聞媒體Al Bawaba報導，這段針對川普最年幼兒子的影片，是由與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關聯的媒體發布。

這並非伊朗方面首次針對川普家人發布類似威脅。今年7月，與IRGC有關聯的Tasnim News Agency也曾發布一段名為「Where to Kill Melania?」(要在哪裡殺死梅蘭妮亞？)的影片，同樣聲稱掌握美國第一夫人梅蘭妮亞的所在地。

同月，德黑蘭的伊斯蘭革命廣場出現一幅巨型看板，畫面疑似描繪川普已遭殺害、躺在棺材中，並以英文寫著：「We Kill Trump」(我們殺死川普)。

此外，親伊朗媒體也曾發布名為「Where to Kill Trump?!」(要在哪裡殺死川普？！）的影片，聲稱展示川普往返佛羅里達州住處與紐約住所時，其車隊可能行駛的路線。

川普過去也曾多次遭到來自伊朗方面的暗殺威脅。這些威脅與他在2020年1月下令以無人機擊殺已故伊朗高級將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)有關。

如今，伊朗政權又因其已故最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)於今年2月遭以色列攻擊身亡，而陷入劇烈震盪。

與此同時，川普近期正逐步加大對伊朗的施壓。財政部長貝森特24日公布一項被稱為「經濟 D-Day」的計畫，目標是重創德黑蘭經濟。伊朗經濟原本就已受到高通膨及制裁封鎖等因素衝擊。

貝森特預告，「我們現在正進入最後階段。黎明時分將開始一場經濟D-Day，這是有史以來針對敵手所動員的最大規模金融攻勢。」

在川普政府推出這些可能造成嚴重衝擊的措施之前，伊朗貨幣里亞爾(rial)已跌至歷史新低，匯率約為150萬里亞爾兌1美元。 川普總統24日更在社媒Truth Social上宣稱，「伊朗正在徹底崩潰！！！」

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗國營媒體播出一段3分鐘影片，主題是幻想殺害川普最年幼的兒子拜倫，並以威脅性的語氣宣稱要找出其所在地。

  • 影片聲稱已掌握拜倫的行蹤，還提到他的Xbox、FIFA與Discord帳號，甚至宣稱知道其同學帳號並點名2人，但這些說法無法獨立證實。

  • 此事被視為伊朗對川普及其家人的威脅升級，而背景正是美國準備推出更嚴厲的經濟制裁，川普政府也持續加大對德黑蘭的施壓。

川普 伊朗

上一則

朱肯米勒投書嚴詞警告貝森特 干預債市是重大錯誤

下一則

買伊朗石油會被美國制裁？ 學者：中國有理由不用擔心

延伸閱讀

美「經濟版諾曼地登陸」24日登場 貝森特警告各國：姑息伊朗後果自負

美「經濟版諾曼地登陸」24日登場 貝森特警告各國：姑息伊朗後果自負
美國「經濟諾曼第登陸」來了 伊朗強硬回應 預告轉守為攻

美國「經濟諾曼第登陸」來了 伊朗強硬回應 預告轉守為攻
伊朗密謀暗殺川普？以色列多次警告 美情報無法證實

伊朗密謀暗殺川普？以色列多次警告 美情報無法證實
川普經濟D-Day致命弱點？專家：伊朗最大靠山是中國 他未必敢動

川普經濟D-Day致命弱點？專家：伊朗最大靠山是中國 他未必敢動

熱門新聞

中國國家主席習近平5月15日與美國總統川普在北京中南海花園會晤。（路透）

學者曝習近平「犯台」儀表板 12項亮紅燈 只有2因素可能踩煞車

2026-08-18 08:10
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41
美國國債19日突破40兆。（新華社）

財政部「官宣」：國債突破40兆美元

2026-08-19 16:31
川普總統(左)與加拿大總理卡尼(右)，多次公開私下討論兩國關稅問題。圖為兩人6月在法國G7峰會上討論。(美聯社)

美消費者恐更痛苦…美加報復式關稅戰 加拿大瞄準美「最痛的地方」

2026-08-22 21:03
美加貿易談判，美方由貿易代表葛里爾(左)主談，到後期商務部長盧特尼克也插一腳。(路透)

美加貿易協定破裂 關鍵72小時 因為他全面翻盤？

2026-08-24 05:12
白宮新聞秘書李維特將於本月底卸任，她舌戰記者的畫面廣為流傳。（美聯社）

李維特因不滿留欺敵機辭職？白宮：她根本沒去

2026-08-17 21:11

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請