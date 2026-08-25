伊朗揚言暗殺川普么兒拜倫 宣稱掌握行蹤、懸賞千萬美元

伊朗放話要刺殺川普總統最小兒子拜倫。圖為拜倫去年1月出席父親川普的統統就職慶典。(美聯社)

紐約郵報24日報導，伊朗 國營媒體近日播出一段令人不寒而慄、長達三分鐘的影片，內容以幻想殺害川普 總統最年幼的兒子拜倫(Barron Trump)為主題。外界認為，此舉顯示伊朗對川普及其家人的威脅進一步升級；與此同時，德黑蘭正準備面對美國即將祭出的新一輪嚴厲經濟制裁。

這段名為「Where to Kill Barron Trump」(要在哪裡殺死拜倫)的影片，聲稱展示這名20歲年輕人的行蹤，並宣稱他「受到全面監控」。影片中甚至出現紐約大學(NYU)宿舍的畫面。

根據Euronews對影片內容的翻譯，影片進一步宣稱已找出拜倫的Xbox、FIFA電玩遊戲及Discord帳號，甚至聲稱掌握其同學的帳號，並點名其中兩人。

影片還宣稱，已對這名美國總統最年幼的兒子懸賞1000萬美元。旁白甚至聲稱，「很多人都願意」出手暗殺他。

除了這段令人不安的影片，多項報導也指出，伊朗政權據稱已對拜倫的性命懸賞1000萬美元。不過，紐約郵報表示，目前無法獨立證實這筆懸賞是否確實存在，也無法核實影片所聲稱的拜倫行蹤，以及有關其同學的相關說法。

影片最後以一句極具威脅性的話作結，「這才只是開始！拜倫，等著我們！」

中東新聞媒體Al Bawaba報導，這段針對川普最年幼兒子的影片，是由與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關聯的媒體發布。

這並非伊朗方面首次針對川普家人發布類似威脅。今年7月，與IRGC有關聯的Tasnim News Agency也曾發布一段名為「Where to Kill Melania?」(要在哪裡殺死梅蘭妮亞？)的影片，同樣聲稱掌握美國第一夫人梅蘭妮亞的所在地。

同月，德黑蘭的伊斯蘭革命廣場出現一幅巨型看板，畫面疑似描繪川普已遭殺害、躺在棺材中，並以英文寫著：「We Kill Trump」(我們殺死川普)。

此外，親伊朗媒體也曾發布名為「Where to Kill Trump?!」(要在哪裡殺死川普？！）的影片，聲稱展示川普往返佛羅里達州住處與紐約住所時，其車隊可能行駛的路線。

川普過去也曾多次遭到來自伊朗方面的暗殺威脅。這些威脅與他在2020年1月下令以無人機擊殺已故伊朗高級將領蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)有關。

如今，伊朗政權又因其已故最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)於今年2月遭以色列攻擊身亡，而陷入劇烈震盪。

與此同時，川普近期正逐步加大對伊朗的施壓。財政部長貝森特24日公布一項被稱為「經濟 D-Day」的計畫，目標是重創德黑蘭經濟。伊朗經濟原本就已受到高通膨及制裁封鎖等因素衝擊。

貝森特預告，「我們現在正進入最後階段。黎明時分將開始一場經濟D-Day，這是有史以來針對敵手所動員的最大規模金融攻勢。」

在川普政府推出這些可能造成嚴重衝擊的措施之前，伊朗貨幣里亞爾(rial)已跌至歷史新低，匯率約為150萬里亞爾兌1美元。 川普總統24日更在社媒Truth Social上宣稱，「伊朗正在徹底崩潰！！！」