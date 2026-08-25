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川普發動「經濟版諾曼地登陸」 伊朗會跪嗎？學者：歷史恐重演

編譯盧思綸／綜合報導
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川普政府對伊朗祭出全面經濟制裁，但伊朗政府未必會低頭。(路透)
川普政府對伊朗祭出全面經濟制裁，但伊朗政府未必會低頭。(路透)

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，美國發動「經濟版諾曼第登陸」，對德黑蘭祭出新一波強力制裁。專家分析，伊朗領導層或許已意識到目前局勢難以為繼，但這不代表德黑蘭會接受華府要求；若經濟壓力持續升高，伊朗反而可能在重返談判前升高局勢。

美國財長貝森特24日宣布對伊朗實施新一輪經濟制裁，並稱這場「經濟版諾曼第登陸」將是史上針對敵對國家最大規模的經濟攻勢。

伊朗總統裴澤斯基安日前表示，趁伊朗仍處於「力量與尊嚴」的地位時結束戰爭，是較好的選擇。國會議長卡利巴夫則直言：「無論我們擁有多麼強大的軍事力量，如果人民挨餓，國內沒有資金流動、經濟成長及國家生產，我們就無法生存。」

以色列國家安全研究所伊朗與什葉派軸心研究計畫主任齊姆特(Raz Zimmt)認為，這些談話顯示德黑蘭逐漸體認到現況難以為繼，但認清現實並不等於願意妥協。如果伊朗只能在冒險與美國再度開戰，以及作出被視為全面投降的讓步之間二選一，德黑蘭不會輕易屈服。

伊朗也擔心，即使重新開放荷莫茲海峽並放棄手中籌碼，也無法換取戰爭永久結束。貝森特一方面聲稱海上封鎖與新制裁可能導致伊朗政權垮台，另一方面又希望藉由經濟施壓避免再次發動大規模軍事行動；齊姆特指出，這種矛盾訊息反而可能加深德黑蘭的不信任。

齊姆特認為，伊朗可能先對波斯灣周邊國家及全球經濟造成更大衝擊，再以較有利的位置展開談判。他指出，德黑蘭起初以「戰略耐心」回應美國的極限施壓，但隨著經濟損失擴大，最終轉而襲擊波斯灣航運並擊落美國無人機。

他警告，相同情況可能再度上演。如果伊朗認定已無法承受不斷加劇的經濟壓力，下一步未必是讓步，反而可能在重返談判前進一步升高局勢。美國的施壓或許正在奏效，但真正的關鍵在於，德黑蘭將選擇妥協還是反擊。 

精華 FAQ

  • 美國財長貝森特宣布對伊朗實施新一輪經濟制裁，並形容這是史上對敵對國家最大規模的經濟攻勢，意在透過金融與貿易壓力逼迫德黑蘭改變立場。

  • 伊朗高層已逐漸承認現況難以長期維持，連總統與國會議長都提到經濟困境，但這種現實感不代表願意全面妥協，因為他們仍擔心讓步後也換不到真正的安全。

  • 學者指出，若伊朗只剩冒險開戰或被視為投降的讓步兩種選項，德黑蘭可能選擇先升高局勢，例如衝擊波斯灣航運或對外施壓，再以較有利的位置重返談判。

伊朗 川普 貝森特

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