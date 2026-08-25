買伊朗石油會被美國制裁？ 學者：中國有理由不用擔心
財政部長貝森特24日宣布對伊朗展開嚴厲制裁，川普總統稱其為「經濟版諾曼第登陸日」(ECONOMIC D-DAY)，並稱若有其他國家對伊朗伸出援手便將一起付出代價。紐約時報報導，受到川普政府新措施影響最大的國家包括中國、印度、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、土耳其與巴基斯坦。美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」(US-China Economic and Security Review Commission)最近分析指出，中國是伊朗的最大貿易夥伴，也是伊朗石油的主要消費者。
川普揚言要對跟伊朗有生意往來的國家祭出經濟制裁，以便對德黑蘭施加壓力，促使伊朗上談判桌結束戰爭。財政部長貝森特也說，繼續跟伊朗做生意的國家將面臨美國的「全部力量與制裁手段」。
多年來，中國幾乎是唯一願意無視西方對伊朗石油制裁的國家，德黑蘭高達90%的石油出口量是由中國購買。不過，最近幾個月裡，由於美軍實施海上封鎖，伊朗海上運輸石油的能力基本上已經完全切斷。
去年，中國估計與伊朗的雙邊貿易額將近100億，這個統計數字並不包括石油。
荷蘭格羅寧根大學(University of Groningen)中伊關係專家費格羅亞(William Figueroa)表示，從中國角度來看，跟中國整體經濟規模相比，與伊朗的貿易只是九牛一毛。
費格羅亞說：「如果中國貿易或進口伊朗石油的能力受到影響，對中國而言並不會是災難性的。」
專門研究中國問題的英國艾克斯特大學(University of Exeter)政治學者李安風(Andrea Ghiselli)說，北京從伊朗貿易關係當中獲得的最大好處是在地緣政治方面。他表示，北京有興趣維持被美國視為眼中釘的伊朗政權。
李安風說，中國從伊朗進口的石油份額可以說微乎其微，在全球市場上「很容易能夠找到替換來源」。
中國外交部發言人林劍24日在記者會上被問到美國經濟威脅措施可能產生如何影響時，呼籲各方透過外交管道解決糾紛。
林劍表示：「制裁與施壓無助於解決問題，」只會助長衝突升級。
川普政府希望透過嚴厲制裁與施壓，迫使伊朗回到談判桌並結束戰爭，同時警告任何繼續與伊朗往來的國家都可能一起承受美國的經濟懲罰。 因為中國長期是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗石油的重要買家之一，過去甚至承接了伊朗約90%的石油出口，因此被視為最可能受波及的國家之一。 學者指出，中伊貿易相對中國整體經濟規模只是九牛一毛，石油也可從其他市場替代取得；對北京而言，伊朗更大的價值在地緣政治而非經貿利益。
精華 FAQ
川普政府希望透過嚴厲制裁與施壓，迫使伊朗回到談判桌並結束戰爭，同時警告任何繼續與伊朗往來的國家都可能一起承受美國的經濟懲罰。
因為中國長期是伊朗最大貿易夥伴，也是伊朗石油的重要買家之一，過去甚至承接了伊朗約90%的石油出口，因此被視為最可能受波及的國家之一。
學者指出，中伊貿易相對中國整體經濟規模只是九牛一毛，石油也可從其他市場替代取得；對北京而言，伊朗更大的價值在地緣政治而非經貿利益。
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