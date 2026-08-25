買伊朗石油會被美國制裁？ 學者：中國有理由不用擔心

專家認為美國要制裁與伊朗有石油來往的國家，中國不會受到影響。圖為今年4月中國山東青島港的油輪在靠碼頭。(美聯社)

財政部長貝森特24日宣布對伊朗 展開嚴厲制裁，川普總統稱其為「經濟版諾曼第登陸日」(ECONOMIC D-DAY)，並稱若有其他國家對伊朗伸出援手便將一起付出代價。紐約時報報導，受到川普政府新措施影響最大的國家包括中國、印度、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、土耳其與巴基斯坦 。美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」(US-China Economic and Security Review Commission)最近分析指出，中國是伊朗的最大貿易夥伴，也是伊朗石油 的主要消費者。

川普揚言要對跟伊朗有生意往來的國家祭出經濟制裁，以便對德黑蘭施加壓力，促使伊朗上談判桌結束戰爭。財政部長貝森特也說，繼續跟伊朗做生意的國家將面臨美國的「全部力量與制裁手段」。

多年來，中國幾乎是唯一願意無視西方對伊朗石油制裁的國家，德黑蘭高達90%的石油出口量是由中國購買。不過，最近幾個月裡，由於美軍實施海上封鎖，伊朗海上運輸石油的能力基本上已經完全切斷。

去年，中國估計與伊朗的雙邊貿易額將近100億，這個統計數字並不包括石油。

荷蘭格羅寧根大學(University of Groningen)中伊關係專家費格羅亞(William Figueroa)表示，從中國角度來看，跟中國整體經濟規模相比，與伊朗的貿易只是九牛一毛。

費格羅亞說：「如果中國貿易或進口伊朗石油的能力受到影響，對中國而言並不會是災難性的。」

專門研究中國問題的英國艾克斯特大學(University of Exeter)政治學者李安風(Andrea Ghiselli)說，北京從伊朗貿易關係當中獲得的最大好處是在地緣政治方面。他表示，北京有興趣維持被美國視為眼中釘的伊朗政權。

李安風說，中國從伊朗進口的石油份額可以說微乎其微，在全球市場上「很容易能夠找到替換來源」。

中國外交部發言人林劍24日在記者會上被問到美國經濟威脅措施可能產生如何影響時，呼籲各方透過外交管道解決糾紛。

林劍表示：「制裁與施壓無助於解決問題，」只會助長衝突升級。