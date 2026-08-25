貝森特宣布全面經濟制裁伊朗 鎖定5領域 「沒人可赦免」包括中國

財政部長貝森特24日在華府財政部宣布對伊朗進行嚴重而廣泛的金融經濟制裁。(路透)

財政部長貝森特 (Scott Bessent)24日表示，美國正發起「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast），新目標是「切斷支撐這個殘暴政權的每一條經濟命脈，直到德黑蘭孤立無援」，並表明沒有國家能逃脫美國制裁。

華爾街日報、CNBC報導，貝森特聲稱，財政部已「清楚瞭解伊朗 用於走私石油 、規避制裁的每一個節點、每一個中間人、每一個網路」，美國新一波制裁全球60多個實體、個人、船隻，它們幫助伊朗政權取得核技術或飛彈技術、進行網路行動，或幫助其獲取石油收入。

貝森特說美國將首先向各國發出時間表，要求他們「停止我們已經查明的活動」，表示任何為伊朗洗錢的實體都將被從美元體系中剔除，「倒數計時已經開始。」不過隨後又說：「我不會設定時間表，但我們的耐心是有限的。」

他列舉了一些美國將採取的具體行動，如美國將敦促其他國家關閉伊朗最大的國有銀行──伊朗國民銀行(Bank Melli Iran)在多個歐洲國家的分行。他還表示本周將宣布制裁某家金融機構，並採取新措施限制聯繫伊朗的航空和航運，以及阻止伊朗的黃金和數位貨幣交易。他更說川普總統正在致電世界各國領導人，要求他們停止與伊朗商業往來。

貝森特談到財政部制裁對象時，並未提及伊朗政權最大的貿易夥伴──中國；伊朗約90%的石油出口都由中國買下，每年為德黑蘭帶來數十億美元收入。被媒體問及美國是否會制裁與伊朗有業務往來的中國銀行時，貝森特表示沒有人可以凌駕於美國的制裁之上，只要他們是伊朗商貿交易的一部分，就將成為制裁目標。

記者會後，財政部宣布二級制裁(Secondary Sanctions，即針對非制裁對象國家國民、在境外營運且與該國無直接管轄聯繫的外國企業或個人所實施之制裁)可能適用於在以下五個領域開展業務的國家和實體：數位資產、科技、黃金、航空、航運。財政部官員還暫停了數項用於匯款支付的通用許可證，並提供進一步的制裁風險指引給那些在荷莫茲海峽遵守伊朗要求的對象。

德黑蘭對此強硬回應，財政部長馬達尼札德(Seyed Ali Madanizadeh)表示，伊朗早已為美方進一步施壓做好準備，更警告這次不會只採取守勢，「美國也應預料到我們會採取攻勢」。分析人士認為，面對華府加大經濟壓力，伊朗可能升高軍事反制，而非接受美方要求。