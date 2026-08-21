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比海上封鎖更具成效…川普掐伊朗經濟命脈 成敗看杜拜

編譯盧思綸周辰陽／綜合報導
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杜拜一名摩托車外送員行駛在公路上；伊朗在美國制裁下，杜拜是其重要的經濟命脈。(路...
杜拜一名摩托車外送員行駛在公路上；伊朗在美國制裁下，杜拜是其重要的經濟命脈。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普以經濟施壓伊朗，關鍵鎖定杜拜金融樞紐。
  • 重點二：伊朗石油與外匯長年經杜拜空殼公司及銀行流動。
  • 重點三：阿聯已暫停對伊朗交易，但仍未與德黑蘭決裂。

華爾街日報19日報導，川普總統同日宣布的「經濟決戰日」(ECONOMIC D-DAY)施壓策略能否奏效，關鍵在於能否切斷伊朗最大的經濟命脈：阿拉伯聯合大公國第一大城杜拜。一旦切斷，甚至可能比美國對伊朗實施的海上封鎖更具成效。

杜拜長期是德黑蘭連結全球貿易與金融體系的重要門戶。阿聯18日晚間說，已暫停和伊朗的金融及經濟交易。

美國近年發布的制裁令顯示，伊朗石油收入、外匯交易及款項長期透過杜拜的空殼公司及外匯兌換店流動，且刻意掩蓋交易背景。美國智庫「保衛民主基金會」(FDD)研究員麥茲利什(Max Meizlish)提到，杜拜是伊朗規避制裁及非法資金流動的重要樞紐，大量的間接資金仍透過當地銀行，支撐伊朗的影子銀行及非法融資運作。

財政部也指稱，伊朗透過設在阿聯的空殼公司收取石油款項、結算交易和掩蓋資金來源；前年共約90億元疑似涉及伊朗的祕密金融活動，其中62%流向阿聯公司，多數就在杜拜；伊朗規避石油制裁的「影子船隊」也與阿聯密切相關，其中許多運送被制裁原油的老舊油輪由當地公司持有或管理。

知情人士說，川普政府近幾周持續施壓阿聯，要求打擊在其境內運作的伊朗金融網絡，尤其鎖定與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關的金流。但阿聯尚無意和伊朗決裂，而是採取逐步加大施壓力道的方式。

一旦阿聯全面落實相關制裁措施，將大幅削弱伊朗取得外幣和使用全球貿易網絡的能力。川普政府希望進一步掐緊資金來源，迫使德黑蘭達成協議。

世貿組織(WTO)資料數據顯示，2月底開戰前，阿聯就已超越中國成為伊朗最大進口國；前年逾三成的進口商品來自阿聯，共約210億美元。

另外，新聞網站Axios19日引述兩名美國官員報導，美軍已悄悄建立一條進出荷莫茲海峽的航運走廊，每天運送數百萬桶石油；此一行動已持續數周，每晚有15至20艘油輪經阿曼沿岸的荷莫茲海峽航道進出；「目前出口量持續增加，已近1000萬桶，約2月底美伊開戰前運量的一半」。

精華 FAQ

  • 核心是切斷伊朗最大的經濟命脈，也就是透過杜拜進入全球貿易與金融體系的管道，藉此削弱德黑蘭取得外幣、結算交易與維持資金流動的能力。

  • 因為伊朗的石油收入、外匯交易與款項長期經由杜拜的空殼公司、外匯兌換店和銀行流動，且常刻意掩蓋交易背景，支撐其影子銀行與非法融資。

  • 阿聯已暫停與伊朗的金融及經濟交易，但尚未全面與伊朗決裂；若未來完整落實制裁，伊朗將更難取得外幣、使用全球貿易網絡，資金壓力也會升高。

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