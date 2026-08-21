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陸軍參謀長換將 美在歐新設「無人機突擊營」將解散

編譯周辰陽／綜合報導
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美國陸軍士兵5月在立陶宛訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，正在檢查一架「幽靈...
美國陸軍士兵5月在立陶宛訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，正在檢查一架「幽靈-X」無人機。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美軍在歐洲成立無人機突擊營，原欲吸收烏克蘭戰場經驗。
  • 重點二：前參謀長喬治推動無人機轉型，卻在換將後遭重新檢討。
  • 重點三：新代理領導拉內夫主張回歸基本，讓該營結束突擊任務。

隨著世界各國紛紛採用無人機戰術，美國陸軍卻解散了頂尖的無人機部隊。

美國陸軍為未來戰爭採取重大舉措，1月在歐洲成立新的「無人機突擊營」，以掌握運用無人機和地面機器人作戰的技術。然而，這個備受宣傳的單位，如今卻因「領導者」的態度，正結束原先被期許的任務。

華爾街日報報導，成立無人機突擊營的構想，是要汲取俄烏戰爭教訓，發展尖端軍事系統和戰術以對抗俄羅斯威脅，也是前陸軍參謀長喬治(Randy George)上將任內重點推動的計畫。喬治、陸軍部長德里斯科爾(Dan Driscoll)和時任陸軍駐歐洲最高指揮官多納休(Chris Donahue)2025年11月曾前往基輔，與烏克蘭無人機指揮官會面。

喬治先前著手將陸軍步兵旅轉型為機動部隊，部分單位配備偵察及攻擊無人機。但俄烏都有無人機作戰部隊，以及專門從事無人機和機器人戰爭的軍種，喬治認為美國陸軍必須擴大規模、加快腳步。

陸軍2025年11月因此決定成立「戰術無人系統營」(tactical unmanned systems battalion)，研究烏克蘭作戰經驗，發展運用無人機和機器人作戰的新概念，並推動可應用於全陸軍的創新。該營少數人員曾低調輪調前往基輔，也在北約訓練區與烏克蘭無人機操作員互動。

一名陸軍官員向華爾街日報表示，該營8月和9月在德國參加大型演習後，將提交研究結果，隨後卸下無人機突擊任務，「重新聚焦於空降步兵營的核心作戰任務」。

華爾街日報指出，喬治4月遭國防部長赫塞斯免職，由與赫塞斯立場高度一致的拉內夫(Christopher LaNeve)上將暫代。結束無人機突擊任務，正是拉內夫推動更廣泛「回歸基本」路線的一部分。

布魯金斯學會國防專家歐漢龍(Michael O'Hanlon)指出，烏克蘭已徹底改變近距離戰鬥，喬治開始理解這一點，「他推動的工作若遭遇任何挫折，都將令人深感遺憾且危險」。

拉內夫2025年曾擔任赫塞斯的高階軍事助理，2月出任陸軍副參謀長，已獲赫塞斯支持出任陸軍參謀長。儘管遭民主、共和兩黨反對，仍不妨礙拉內夫以代理身分推動自己的治軍方向，一系列決策已影響美軍在歐洲的態勢。

政府內外批評人士認為，拉內夫一心想要放棄喬治團隊推動的措施，部分現任和前任軍官則認為有必要保留。讓無人機突擊營回歸本務也引發軍事專家批評，他們認為無人機戰爭已改變烏克蘭和中東戰場，此舉將拖慢陸軍提升無人機作戰能力的腳步。

美國陸軍士兵5月在立陶宛訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，正在操作「Beas...
美國陸軍士兵5月在立陶宛訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，正在操作「Beast C-100」系統。(路透)

精華 FAQ

  • 主要是要借鏡俄烏戰爭，快速累積無人機與地面機器人作戰經驗，並把相關戰術擴散到整個陸軍，強化對俄作戰準備。

  • 因前陸軍參謀長喬治遭免職後，代理領導拉內夫推動回歸基本路線，要求部隊重新聚焦空降步兵營核心任務，無人機突擊功能因此結束。

  • 軍事專家認為，無人機戰爭已改變烏克蘭與中東戰場，若美軍縮回傳統步兵思維，將拖慢陸軍提升無人機作戰能力的速度。

俄羅斯 烏克蘭 無人機

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